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罕見全台放颱風假！網揭凱米可怕威力 「沒中央山脈斬颱刀」
凱米颱風來勢洶洶，除了金門縣，全台21縣市全放颱風假，就有網友指出，像這樣幾乎全台皆放假的狀況很罕見，這次的颱風是不是真的很強？貼文曝光後，也引起大票網友熱議。
去（2023）年卡努颱風來襲時，北北基都放颱風假，桃園市卻正常上班上課，也讓市長張善政的臉書被網友灌爆，而桃園這次暌違四年終於放假，網友也再度湧入他的社群讚嘆：「善政終於善政了」、「您好帥，誰再說我善哥沒有原則，就是我的敵人」。
這次凱米強襲，網友也在PTT發文表示，全台大放假是真的少見，到底是因為颱風真的太強，還是各縣市首長有「看風向」放假的意味？
貼文曝光後，網友紛紛點出凱米的可怕之處，重點在於它一開始走西北颱路線，「西北颱加上穿心颱，路徑正確會…」，「沒有中央山脈斬颱刀，颱風能發揮百分百的威力」、「這次預估雨量很驚人的」、「台灣太久沒有直接硬吃颱風了，謹慎點是好事」。
事實上，氣象粉專《觀氣象看天氣》也表示，若未來路徑皆按預測發展，恐怕要重演民國52年的葛樂禮颱風、74年尼爾森颱風的慘況，這兩者都是所謂的西北颱。其中葛樂禮颱風當年造成整個大台北地區在水裡泡了三天三夜，全台共有224人死亡、450人受傷及88人失蹤。
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