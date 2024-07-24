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「這群人」沒有颱風假！他們狂風暴風照常上班 PTT列1共通點

聯合新聞網／ 綜合報導
凱米颱風襲台，台灣本島今天全放颱風假，但仍有一些行業得上班。聯合報系資料照片
凱米颱風襲台，台灣本島今天全放颱風假，但仍有一些行業得上班。聯合報系資料照片

凱米颱風的暴風圈已進入台灣對陸地構成威脅，各地風雨逐漸增強中，雖然今日全台各縣市（除金門外）放颱風假，但仍有一些行業得照常出勤。有網友在PTT上發文好奇「什麼職業放颱風假還是要上班？」文章曝光後，引起討論。

原po發文表示，「放颱風假的縣市應該都很開心，但即使是颱風天，也是有人上班維持著部分人的生活所需，那大家記得那些颱風天要上班的人嗎？應該不會鄙視別人對吧？並且尊重他們的職業對嗎？」

文章一出，網友們熱烈討論認為颱風天需要照常上班的人都有一共通點都是「輪班工作的性質」居多，例如「電影院」、「科技業都要上班啊」、「一部分服務業啊，尤其是711等」、「KTV服務生」、「餐飲服務業」、「警察、消防、軍人、醫護，太多了」、「公務員呀，一堆要進應變中心的」。

「產線作業員」、「機場」、「台電」、「氣象署」、「記者」、「大賣場都要啊，我老婆颱風天還是要上班」、「少部分公車司機」、「醫院還是很多門診會開」、「我也要上班耶，畜牧業怎麼休？」

看了大家的留言，原po也回應「不論風雨都要趕去上班，有各位放在心上他們應該覺得很窩心」。事實上，勞基法規定並無颱風假，若雇主仍要求勞工出勤，可加給薪水，並提供交通工具、津貼或其他必要協助，假設勞工認為外出不安全可拒出勤，雇主除不能扣薪，事後也不能要求勞工補班或請假。

凱米颱風

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