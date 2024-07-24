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中颱凱米襲台 桃機已取消出入境航班219架次

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
受凱米颱風影響，截至今天清晨6時30分，桃機已取消219架次航班。記者黃仲明/攝影
受凱米颱風影響，截至今天清晨6時30分，桃機已取消219架次航班。記者黃仲明/攝影

中度颱風凱米來勢洶洶，空中交通受到影響，依桃園機場航務系統統計至今天（24日）清晨6時30止，取消航班計有219班。由於航空公司持續視天候滾動調整航班，可能另有其他航班時段可能提早或延後起飛之異動，機場公司提醒旅客可上航空公司網站查詢最新資訊。

機場公司指出，受中度颱風凱米影響，今天取消航班共計219班，入境航班取消122班，其中客機107班、貨機15班。出境航班取消97班，其中客機82班、貨機15班。建議旅客務必注意航空公司之異動通知，有關最新航班異動資訊可查詢各航空公司網站、APP。

凱米颱風

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