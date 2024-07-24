凱米颱風估東北角登陸 北部省道部分路段午後陸續封閉
凱米颱風持續逼近，預計今天從台灣東北角登陸，交通部公路局稍早宣布，今天中午12時起，封閉台7線巴陵至西村路段，晚間起也陸續封閉台7線羅浮至巴陵路段、台9甲線烏來至孝義路段、台2線北寧路潮境公園路段。
公路局表示，凱米颱風7級暴風半徑已於今天凌晨碰觸本島陸地，依據氣象署預報，預計明天晚間脫離台灣，針對凱米可能帶來的強風豪雨，北區養護工程分局今天中午12時起，封閉台7線巴陵至西村路段（47.4k～60.8k）；今天晚間6時起，封閉台7線羅浮至巴陵路段（22.8k~47.4k）、台9甲線烏來至孝義路段（14.5k~19.8k）；今天晚間7時起，封閉台2線70k北寧路潮境公園路段。
另外，公路局也說，台9線北宜公路38k~56K坪林至北宜縣界，也不排除因風雨加劇而預警性封路。
公路局表示，北區養護工程分局將視凱米颱風動向及降雨情形滾動檢討，如遇天候改變、現場落石等因素，將視邊坡狀況機動管制，不排除提前封閉道路，禁止人車通行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言