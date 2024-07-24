颱風凱米襲台 賴總統盼民眾非必要勿出門確保安全

颱風凱米襲台，總統賴清德今天上午前往中央災害應變中心視察表示，颱風帶來雨量，易引發土石流；因南部適逢漲潮，低窪等地區應注意撤離，呼籲民眾颱風期間非必要勿出門。

中央災害應變中心上午召開第4次工作會報，賴總統、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君等人到場了解各單位因應颱風整備情形；賴總統聽完報告後表示，颱風襲台，雨量最大研判是在晚間至明天，呼籲民眾颱風期間非必要勿出門，且避免到危險地點。

總統指出，今年第1個進入台灣的颱風凱米，感謝內政部長劉世芳及各地方政府先做好相關因應措施，並依法開設應變中心，以最嚴格態度面對颱風；聆聽中央災害應變中心各部會報告後，包含救災人員及機器等相關防救災設施都已到位，謝謝中央及地方共同努力，盼讓災害降到最低。

賴總統表示，0403地震後可能引發土石流，加上此次颱風帶來龐大雨勢，中央與地方應變中心要共同合作，針對全國土石流潛勢區域，須撤離應盡速撤離，並要特別注意有慢性病民眾狀況。

總統說，因南部適逢漲潮，加上颱風帶來雨量非常大，要特別注意低窪地區，包含抽水站設備及人員都已先整備，且應以嚴格標準，預先撤離民眾；此外，應注意水庫調節性放水，若要放水，應預防性通知民眾。

賴總統指出，經相關單位研判，此次颱風雨量最大是今晚至明晨，中央災害應變中心應留意地方政府是否因應颱風宣布放假情形。

總統表示，颱風期間，呼籲民眾非必要別出門，尤其是應避免到危險地點，中央及地方防救災人員在執行公務時也應注意安全，「安全第一」。

卓榮泰聽完各部會報告時說，中央災害應變中心昨天已召開工作會報，今天相關資料與先前預判相近，雖數值有上修，預估24小時內將是此次颱風最險峻挑戰，應持續掌握如交通、民生、醫療及注意水庫調節性放水等狀況。

卓榮泰表示，颱風襲台期間，中央災害應變中心會持續與各縣市合作，希望各縣市首長這段期間要坐鎮各縣市災害變中心，研判各種資訊，並要注意颱風過後的市容恢復與交通、垃圾清運，以及穩定物價等情形。