快訊

凱米升級強烈颱風！ 專家：關注是否滯留、打轉 恐影響更久

凱米颱風來亂！歌詩達郵輪「三度改行程」引爆旅客怒火喊退錢

越相處越討人厭三星座！處女控制狂、第一名脾氣暴躁又自我中心

颱風凱米襲台 賴總統盼民眾非必要勿出門確保安全

中央社／ 台北24日電

颱風凱米襲台，總統賴清德今天上午前往中央災害應變中心視察表示，颱風帶來雨量，易引發土石流；因南部適逢漲潮，低窪等地區應注意撤離，呼籲民眾颱風期間非必要勿出門。

中央災害應變中心上午召開第4次工作會報，賴總統、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君等人到場了解各單位因應颱風整備情形；賴總統聽完報告後表示，颱風襲台，雨量最大研判是在晚間至明天，呼籲民眾颱風期間非必要勿出門，且避免到危險地點。

總統指出，今年第1個進入台灣的颱風凱米，感謝內政部長劉世芳及各地方政府先做好相關因應措施，並依法開設應變中心，以最嚴格態度面對颱風；聆聽中央災害應變中心各部會報告後，包含救災人員及機器等相關防救災設施都已到位，謝謝中央及地方共同努力，盼讓災害降到最低。

賴總統表示，0403地震後可能引發土石流，加上此次颱風帶來龐大雨勢，中央與地方應變中心要共同合作，針對全國土石流潛勢區域，須撤離應盡速撤離，並要特別注意有慢性病民眾狀況。

總統說，因南部適逢漲潮，加上颱風帶來雨量非常大，要特別注意低窪地區，包含抽水站設備及人員都已先整備，且應以嚴格標準，預先撤離民眾；此外，應注意水庫調節性放水，若要放水，應預防性通知民眾。

賴總統指出，經相關單位研判，此次颱風雨量最大是今晚至明晨，中央災害應變中心應留意地方政府是否因應颱風宣布放假情形。

總統表示，颱風期間，呼籲民眾非必要別出門，尤其是應避免到危險地點，中央及地方防救災人員在執行公務時也應注意安全，「安全第一」。

卓榮泰聽完各部會報告時說，中央災害應變中心昨天已召開工作會報，今天相關資料與先前預判相近，雖數值有上修，預估24小時內將是此次颱風最險峻挑戰，應持續掌握如交通、民生、醫療及注意水庫調節性放水等狀況。

卓榮泰表示，颱風襲台期間，中央災害應變中心會持續與各縣市合作，希望各縣市首長這段期間要坐鎮各縣市災害變中心，研判各種資訊，並要注意颱風過後的市容恢復與交通、垃圾清運，以及穩定物價等情形。

凱米颱風 卓榮泰 賴清德

延伸閱讀

最新民調／鄭文燦涉貪遭押 近七成民眾認影響民進黨

府院一條心 賴清德挺軍公教加薪希望帶動民間也加薪

影／賴清德總統前往彰化慈雲寺參香 強調治國三大使命

台灣繳美更多保護費？ 王鴻薇：若兩岸平和較不需理會

相關新聞

整理包／6縣市深夜急轉彎！除金門外…全台24日皆停班停課 詳細列表一次看

凱米颱風步步進逼，氣象署預估24、25日對台灣影響大，是否會放颱風假，民眾都相當關注。《聯合新聞網》整理各縣市是否停班停課情形，提供最迅速的資訊。...

凱米升級強烈颱風！ 專家：關注是否滯留、打轉 恐影響更久

中央氣象署上午11時30分發布凱米颱風為強烈颱風。「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，凱米颱風強度提升至強...

直播／凱米颱風升級強颱！暴風圈籠罩全台 氣象署11:40最新說明

根據中央氣象署資料顯示，凱米颱風今天上午10時的中心位置在宜蘭的東南方約180公里的海面上，以每小時9轉14公里速度，向西北西進行…

明天續放颱風假？ 氣象署公布最新風雨預測 這些縣市機會大

中度颱風凱米今天上午10時中心目前在宜蘭的東南方180海面上，向西北西移動，其暴風圈已進入台灣東半部、台中以北及嘉義以南...

凱米暴風圈正在侵台 超大豪雨狂炸、北部颳11級陣風

中度颱風凱米暴風圈已於今天凌晨2時進入台灣陸地，今明兩天影響台灣。根據中央氣象署資料顯示，凱米颱風今天上午10時的中心位...

高鐵午後調整營運班表 改每小時雙向各發3班全車自由座

因應凱米颱風來襲，台灣高鐵公司綜合考量颱風動態及旅客訂位狀況，宣布自今天中午12時起至24時，調整列車營運班表，取消期間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。