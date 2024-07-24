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凱米暴風圈正在侵台 超大豪雨狂炸、北部颳11級陣風

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
北部地區出現11級陣風。圖／國家災害防救科技中心提供
北部地區出現11級陣風。圖／國家災害防救科技中心提供

中度颱風凱米暴風圈已於今天凌晨2時進入台灣陸地，今明兩天影響台灣。根據中央氣象署資料顯示，凱米颱風今天上午10時的中心位置在宜蘭的東南方約180公里的海面上，以每小時9轉14公里速度，向西北西進行，七級風平均暴風半徑250公里。

氣象署表示，凱米颱風的暴風圈已進入台灣東半部、台中以北及嘉義以南陸地，對台灣各地及澎湖、馬祖構成威脅，各地風雨逐漸增強；預計此颱風未來強度仍有稍增強的趨勢。

颱風及其外圍環流影響，氣象署持續發布豪雨特報，影響時間自今天上午至明天清晨，注意坍方落石、土石流及山洪爆發，沿海低窪地區慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

超大豪雨：台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣山區。

大豪雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區、台東縣山區。

豪雨：台北市山區、新北市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

大雨：基隆北海岸、台北市、桃園市、新竹市、蘭嶼綠島、澎湖縣。

國家災害防救科技中心表示，凱米颱風挾強風豪雨，主要強降雨區為台灣東北部、中部以北地區及南部山區。強陣風影響區為台灣東部、北部地區、恆春半島、沿海及空曠地區。受颱風外圍環流影響，北部地區已出現11級陣風。

坡地易致災區為花蓮縣、宜蘭縣、台東縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣等16個縣市山區。

坡地易致災地區。圖／國家災害防救科技中心提供
坡地易致災地區。圖／國家災害防救科技中心提供
凱米颱風暴風圈正在影響東部陸地。圖／國家災害防救科技中心提供
凱米颱風暴風圈正在影響東部陸地。圖／國家災害防救科技中心提供
淹水警戒地區。圖／國家災害防救科技中心提供
淹水警戒地區。圖／國家災害防救科技中心提供
凱米颱風今明兩天影響台灣最劇烈。圖／國家災害防救科技中心提供
凱米颱風今明兩天影響台灣最劇烈。圖／國家災害防救科技中心提供

凱米颱風

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