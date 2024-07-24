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凱米颱風來亂！歌詩達郵輪「三度改行程」引爆旅客怒火喊退錢

聯合新聞網／ 綜合報導
凱米颱風攪局，旅客不滿歌詩達郵輪三度改行程，群起抗議權益受損。圖擷自臉書社團「記者爆料網-公開版」
凱米颱風攪局，旅客不滿歌詩達郵輪三度改行程，群起抗議權益受損。圖擷自臉書社團「記者爆料網-公開版

中度颱風凱米來勢洶洶，有民眾搭乘歌詩達郵輪莎倫娜號，21日從基隆港出發前往日本沖繩5日遊，但因為颱風影響，3度改變行程，行程天數還從5天縮水成4天最後決定提早返台，24日改靠高雄港，旅客不滿權益受損在船上抗議高喊「拒絕下船」、「退錢」。

臉書社團「記者爆料網-公開版」流出一段畫面，只見眾多旅客們群情激動，有人拍手、有人拿著手機拍照錄影、有人揮舉手勢，並大聲齊呼口號「拒絕下船」，po文的網友寫道「歌詩達郵輪無法解決凱米颱風造成旅遊上接二連三的問題，整趟行程只有半天在沖繩，其餘時間都在船上」。

原po進一步指出，歌詩達郵輪從基隆港出發，竟然在高雄港入船，以致於所有旅客們必須自行想辦法返回基隆港，完全沒有因應這次凱米颱風的配套方案，所責任都推給颱風。

有網友在影片底下留言表示，其實這件事爭議的點是另一艘奮進號原要去沖繩改成去香港，但可選擇退費不去，所以沒人抗議。相對歌詩達明知道中間有颱風，但卻沒給遊客取消的選項，導致不去不行，然後上船後連改行程。

還有旅客提出質疑，「23號下午就到基隆港了，那天凱米颱風到基隆了嗎？都趕回來了，為何不讓旅客在基隆下船，反而多開一天的船要到更遠的高雄放客人，這合理懷疑船公司是以自身利益為優先考量，不顧旅客安危及權益」。也有人分享自身經驗說「幾年前也是坐公主號去日本遇到颱風，在船上超暈又想吐，什麼都沒玩到」。

不過有人留言認為，「契約書寫得清清楚楚因天候會更改行程」、「有安排接駁車送好幾個點，也有車到基隆，這麼大的船靠岸你以為簡單嗎？也要看看港口給不給停」、「為了安全，提早返航是正確決定」、「一艘遊輪可能價值百億甚至更高，怎麼會選危險的路線來走？根本不可能選危險的地方停泊避風，就算船東肯船長也不會同意啊，船長得身負保護船隻及船上乘員及工作人員安全」、「這樣鬧，以後國際郵輪都不敢來台灣了」。

歌詩達郵輪這次行程是7月21日-7月25日，從基隆港碼頭出發，因為凱米颱風關係，第一次變動從沖繩、石垣島，改為那霸、宮古島；第二次變動原來打算在沖繩那霸過夜，變成改停8小時，並且取消宮古島行程，第三次變動為提早於24日回台灣，改讓旅客在高雄港下船，再安排遊覽車接駁旅客至指定地點。

業者最新回應表示，為了補償旅客，每個乘客有100美元的船上消費金，並退回一日團費，大約是2成的旅費。

凱米颱風

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