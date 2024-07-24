凱米開眼將轉雙眼牆 吳德榮：挾破壞性強風及致災性超大豪雨侵台

中颱凱米已經出現颱風眼。氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，凱米颱風已有小而扎實的眼牆，並逐漸轉變為雙眼牆的結構，由於逐漸接近台灣，亦將脫離海洋熱含量比較高的海域，強度雖還有小幅增強空間、但已近巔峰。

吳德榮表示，中颱凱米在台灣東方海面，向西北轉西北西前進，今晚中心將從宜蘭至花蓮北部一帶登陸，由於颱風環流與台灣地形的交互作用，不排除會使得凱米的行進，產生左右（南北）晃動、甚至打轉的現象，增加登陸時間、地點的不確定性；不過，並未改變其環流籠罩全台，挾破壞性強風及致災性超大豪雨侵台的威脅，不可小覷。

今明兩天受颱風環流影響，吳德榮表示，各地應加強防颱，慎防破壞性強風及致災性超大豪雨。天氣因雨轉涼，今天北部25至29度，中部25至30度，南部25至31度，東部23至31度。