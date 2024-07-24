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6縣市深夜急轉彎！除金門外 全台24日皆停班停課 詳見列表

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桃機取消74航班 台鐵對號車午前停駛

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
凱米颱風襲台，桃機明天已有74架次出入境客機、貨機取消。圖為桃機第一航廈外觀。記者黃仲明/攝影
凱米颱風襲台，桃機明天已有74架次出入境客機、貨機取消。圖為桃機第一航廈外觀。記者黃仲明/攝影

凱米颱風來勢洶洶，海陸空運輸皆受影響，不僅國內線多數航班幾乎全取消，根據桃機公司統計，截至昨晚七時止，今共有七十四航班取消，其中包括樂桃、長榮、星宇、台灣虎航等；海運部分，則有十五條航線、一四五航次航班取消，公路部分，蘇花公路台九線和仁至崇德路段昨晚間起預警性封閉。

桃機公司表示，今天入境航班取消卅七班，出境航班取消卅七班，其中包括長榮、泰越捷、樂桃航空、星宇、台灣虎航、國泰航空等。國內線部分，華信航空今國內航班全天取消；立榮航空除本島往返金門九航班正常起降或提前，其餘航班全數取消，共影響一一七架次。德安航空今天台東至蘭嶼、台東至綠島、高雄至七美、七美至澎湖航班取消。海運部分，今天共十五航線停航，影響一四五航次。

公路局指出，蘇花路廊（台九線、台九丁線）蘇澳至崇德路段今晨不排除全線封閉。

台鐵公司表示，今中午十二時前，西部幹線、東部幹線對號列車全線停駛，區間（快）車樹林=花蓮間、南迴線對號列車、區間快停駛，視風雨機動調整。

凱米颱風

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