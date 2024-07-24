凱米挾豪雨撲台 氣象署：近年最有感

中颱凱米來勢洶洶，暴風圈昨逐漸進入巴士海峽及台灣東半部海面，台灣本島所有縣市進入陸上警戒範圍，全台明顯降雨，暴風圈預計今清晨至上午觸台，最快今晚從宜蘭、花蓮交界處登陸，北部、宜花地區降雨愈晚愈明顯；南投、嘉義、高屏山區總雨量上看一千八百毫米。氣象署也示警，指凱米是近年對台灣衝擊最有感的颱風。

受到颱風影響，國內蔬菜最大供應地的雲林縣西螺、二崙農民搶收，近兩天每天到貨量增加約一百多公噸，新北果菜市場昨交易量明顯大增，尤其瓜果類、葉菜類最明顯成長一至二成，價格也依照蔬菜外觀成長一至四成不等；台北農產運銷公司每公斤平均菜價四十四點一元，較休市前每公斤卅九點一元漲約一成。

氣象署預報員謝佩芸表示，颱風未來強度有增強，且暴風圈有擴大趨勢，受到颱風外流沉降影響，金門、台東明天恐出現卅六度以上高溫。今明兩天則是颱風影響風雨最大時候，預估北部、東部今上午將出現風強雨大狀況，中南部風雨逐漸增加，愈晚風雨愈明顯，今晚影響最劇，西半部會有超大豪雨。

謝佩芸表示，明天隨著颱風通過本島後，宜花風雨將減弱，但颱風外圍逆時針環流再加上西南氣流，西半部風雨仍然劇烈，山區可能會出現「超大豪雨」等級的降雨，尤其中南部雨勢會持續較久，預估要到周五晚間至周六降雨才逐漸轉弱。

根據氣象署預估，南投、嘉義、高雄、屏東山區總雨量上看一千八百毫米，苗栗以南山區、宜蘭、台東山區累積雨量也上看一千二百毫米。

氣象署提醒，適逢天文大潮，漲潮期間西南部、北海岸及宜蘭沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海將有五米以上浪高，北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島沿海及馬祖易有長浪。

隨著颱風逼近，西螺、二崙蔬菜產區農民搶收，近二天到貨量大增，但受到消費者預期心理影響，菜價漲多跌少，以新北果菜市場為例，葉菜類價格漲幅明顯，外觀漂亮的品項漲三至四成，外觀普通的也漲一成多。