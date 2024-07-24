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凱米挾豪雨撲台 氣象署：近年最有感

聯合報／ 記者胡瑞玲李柏澔／台北報導
凱米颱風來勢洶洶，為防海浪襲擊，基隆八斗子魚港的遊艇碼頭昨天有不少船主陸續把小型遊艇吊上陸上以免損傷，預計要吊上岸四十二艘。這是近年來首次颱風直撲，吊車業者和船主都戰戰兢兢，希望颱風到達前完成任務。記者曾吉松／攝影
凱米颱風來勢洶洶，為防海浪襲擊，基隆八斗子魚港的遊艇碼頭昨天有不少船主陸續把小型遊艇吊上陸上以免損傷，預計要吊上岸四十二艘。這是近年來首次颱風直撲，吊車業者和船主都戰戰兢兢，希望颱風到達前完成任務。記者曾吉松／攝影

中颱凱米來勢洶洶，暴風圈昨逐漸進入巴士海峽及台灣東半部海面，台灣本島所有縣市進入陸上警戒範圍，全台明顯降雨，暴風圈預計今清晨至上午觸台，最快今晚從宜蘭、花蓮交界處登陸，北部、宜花地區降雨愈晚愈明顯；南投、嘉義、高屏山區總雨量上看一千八百毫米。氣象署也示警，指凱米是近年對台灣衝擊最有感的颱風。

受到颱風影響，國內蔬菜最大供應地的雲林縣西螺、二崙農民搶收，近兩天每天到貨量增加約一百多公噸，新北果菜市場昨交易量明顯大增，尤其瓜果類、葉菜類最明顯成長一至二成，價格也依照蔬菜外觀成長一至四成不等；台北農產運銷公司每公斤平均菜價四十四點一元，較休市前每公斤卅九點一元漲約一成。

氣象署預報員謝佩芸表示，颱風未來強度有增強，且暴風圈有擴大趨勢，受到颱風外流沉降影響，金門、台東明天恐出現卅六度以上高溫。今明兩天則是颱風影響風雨最大時候，預估北部、東部今上午將出現風強雨大狀況，中南部風雨逐漸增加，愈晚風雨愈明顯，今晚影響最劇，西半部會有超大豪雨。

謝佩芸表示，明天隨著颱風通過本島後，宜花風雨將減弱，但颱風外圍逆時針環流再加上西南氣流，西半部風雨仍然劇烈，山區可能會出現「超大豪雨」等級的降雨，尤其中南部雨勢會持續較久，預估要到周五晚間至周六降雨才逐漸轉弱。

根據氣象署預估，南投、嘉義、高雄、屏東山區總雨量上看一千八百毫米，苗栗以南山區、宜蘭、台東山區累積雨量也上看一千二百毫米。

氣象署提醒，適逢天文大潮，漲潮期間西南部、北海岸及宜蘭沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海將有五米以上浪高，北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島沿海及馬祖易有長浪。

隨著颱風逼近，西螺、二崙蔬菜產區農民搶收，近二天到貨量大增，但受到消費者預期心理影響，菜價漲多跌少，以新北果菜市場為例，葉菜類價格漲幅明顯，外觀漂亮的品項漲三至四成，外觀普通的也漲一成多。

凱米颱風 淹水 雨量

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