外交部領務局、東部南部辦事處 24日停止申辦核發護照
颱風凱米接近台灣，多個縣市宣布明天停班停課，外交部領務局、外交部東部及南部辦事處將配合停止各項領務服務，中部及雲嘉南辦事處則可提前領護照。
外交部晚間發布新聞稿指出，由於凱米颱風來襲，台北、花蓮及高雄市政府已宣布24日停止上班，外交部領事事務局、外交部東部及南部辦事處將配合停止各項領務服務，包括護照申辦及核發。
外交部表示，民眾若於24日因急難救助需求，需要臨時辦理護照，請洽外交部領事事務局桃園國際機場辦事處協助，電話：0800-085095。
外交部指出，中部及雲嘉南辦事處明天啟動颱風應變機制，提前發放護照，並延長領照時間至晚上8時。
根據領務局官網，一般件護照24日上午8時30分起即可領取當日下午應領的護照，24日下午12時30分起即可領取25日全日應領的護照，旅行社件則於下午1時30分後發放。
至於速件護照，領照時間為24日者依收據上的領照時間領取，而24日申辦速件並於下午4時前完成遞件者，則可於當日領照。
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