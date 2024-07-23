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颱風凱米來襲 機捷取消24日直達車及加班車

中央社／ 桃園23日電
桃園大眾捷運公司表示，因應北北桃宣布24日停班停課，明天全天取消直達車及加班車班次，普通車則維持15分鐘班距，預辦登機及行李託運服務將暫停辦理。圖／桃園大眾捷運公司提供
桃園大眾捷運公司表示，因應北北桃宣布24日停班停課，明天全天取消直達車及加班車班次，普通車則維持15分鐘班距，預辦登機及行李託運服務將暫停辦理。圖／桃園大眾捷運公司提供

颱風凱米來襲，桃園大眾捷運公司今天表示，因應北北桃宣布24日停班停課，明天全天取消直達車及加班車班次，普通車則維持15分鐘班距，預辦登機及行李託運服務將暫停辦理。

桃捷公司晚間發布新聞稿表示，因應颱風凱米來襲，桃園市、新北市、台北市宣布24日停班停課，桃捷公司公告24日營運模式，將全天取消直達車及加班車班次，至於普通車則維持15分鐘班距。

桃捷公司指出，機場捷運將全天暫停A1台北車站、A3新北產業園區站的預辦登機及行李託運服務，至於機場捷運沿線車站內販賣店也全天暫停營業，但各車站轉乘停車場則維持營運。

桃捷公司說，將依颱風最新動態採取相關因應措施，並透過官網、官方臉書粉絲團及「i搭桃捷」APP第一時間發布即時訊息，全線各車站也會加強站內廣播與即時公布營運資訊。

停班停課 凱米颱風 桃捷

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