聽新聞
test
0:00 / 0:00
颱風凱米來襲 機捷取消24日直達車及加班車
颱風凱米來襲，桃園大眾捷運公司今天表示，因應北北桃宣布24日停班停課，明天全天取消直達車及加班車班次，普通車則維持15分鐘班距，預辦登機及行李託運服務將暫停辦理。
桃捷公司晚間發布新聞稿表示，因應颱風凱米來襲，桃園市、新北市、台北市宣布24日停班停課，桃捷公司公告24日營運模式，將全天取消直達車及加班車班次，至於普通車則維持15分鐘班距。
桃捷公司指出，機場捷運將全天暫停A1台北車站、A3新北產業園區站的預辦登機及行李託運服務，至於機場捷運沿線車站內販賣店也全天暫停營業，但各車站轉乘停車場則維持營運。
桃捷公司說，將依颱風最新動態採取相關因應措施，並透過官網、官方臉書粉絲團及「i搭桃捷」APP第一時間發布即時訊息，全線各車站也會加強站內廣播與即時公布營運資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言