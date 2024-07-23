凱米颱風來襲 新竹市明天停班、停課

中央氣象署昨天晚間11時30分發布第3號中度颱風凱米海上颱風警報，預估今天晚間起將對新竹市帶來風雨。新竹市政府今天晚間宣布，因應凱米颱風來襲，依據氣象預報資料及基於桃竹竹苗四縣市共同生活圈，新竹市政府今宣布，明天停止上班上課。

新竹市政府說明，依天然災害停止上班及上課作業辦法規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時。

新竹市長高虹安提醒，新竹市雨量有達大雨或豪雨等級，風力將達到10至12級強陣風，並於明天午後至周四日上午有明顯風雨情形，提醒市民做好居家防颱整備，一定不能輕忽颱風帶來的威脅，市府團隊也會嚴陣以待，持續進行各項整備工作。