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不斷更新／凱米強襲！7縣市放颱風假 全台24日停班停課一覽

凱米颱風來襲 新竹市明天停班、停課

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
因應凱米颱風來襲，新竹市政府已加強側溝清淤、地下道及抽水站抽水設備巡檢，嚴防颱風豪雨。圖／新竹市政府提供
因應凱米颱風來襲，新竹市政府已加強側溝清淤、地下道及抽水站抽水設備巡檢，嚴防颱風豪雨。圖／新竹市政府提供

中央氣象署昨天晚間11時30分發布第3號中度颱風凱米海上颱風警報，預估今天晚間起將對新竹市帶來風雨。新竹市政府今天晚間宣布，因應凱米颱風來襲，依據氣象預報資料及基於桃竹竹苗四縣市共同生活圈，新竹市政府今宣布，明天停止上班上課。

新竹市政府說明，依天然災害停止上班及上課作業辦法規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時。

新竹市長高虹安提醒，新竹市雨量有達大雨或豪雨等級，風力將達到10至12級強陣風，並於明天午後至周四日上午有明顯風雨情形，提醒市民做好居家防颱整備，一定不能輕忽颱風帶來的威脅，市府團隊也會嚴陣以待，持續進行各項整備工作。

停班停課 凱米颱風 氣象署 高虹安

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