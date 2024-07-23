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凱米颱風來襲…明航運交通船15航線全數停航 影響145航次

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
受到凱米颱風影響，明天預計共有15航線全數停航，共影響145航次。本報資料照
受到凱米颱風影響，明天預計共有15航線全數停航，共影響145航次。本報資料照

凱米颱風影響，交通部航港局表示，今天交通船共有7航線、24航次停航，明天預計共有15航線全數停航，共影響145航次，呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。

航港局指出，明天高雄-馬公（1航次）、布袋-馬公（10航次）、台南將軍-澎湖東吉（2航次）、東港-小琉球（52航次）、鹽埔-小琉球（14航次）、金門-石井（2航次）、富岡-綠島（8航次）、富岡-蘭嶼（4航次）、後壁湖-蘭嶼（4航次）、基隆-馬祖（1航次）、北竿白沙-福州黃岐（4航次）、馬祖福澳-福州琅岐（4航次）、南竿-莒光（6航次）、南竿-北竿（30航次）、南竿-東引（3航次）全部停航。

航港局指出，今天基隆-馬祖部分停航（開航1航次，停航1航次）、北竿白沙-福州黃岐部分停航（開航2航次，停航2航次）、馬祖福澳-福州琅岐部分停航（開航2航次，停航2航次）、富岡-綠島全部停航（8航次）、富岡-蘭嶼全部停航（6航次）、後壁湖-蘭嶼全部停航（4航次）、綠島-蘭嶼全部停航（1航次）。

凱米颱風 航港局

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