中颱凱米來襲 卓揆：積極落實各項防災救援整備

關心凱米颱風應變整備情形，行政院長卓榮泰23日前往中央災害應變中心視導，並與花蓮縣、宜蘭縣、基隆市、新北市、金門縣、連江縣及澎湖縣等7縣市首長及代表進行視訊連線，瞭解地方政府應變整備情形及災防需求等。

卓榮泰指出，依據最新氣象動態資料顯示，此次凱米颱風預估對北部、東北部及中南部山區帶來強烈風雨，無論中央或地方皆已提高警覺，請所有同仁務必以最嚴謹慎重的態度，落實各項整備工作，再次檢驗所有因應準備工作是否如實到位、防災設備功能是否正常發揮，以及人員是否備足，可供備援因應。此外，中央災害應變中心也要加強與各地方政府的溝通聯繫，隨時提供最新、最正確且最有效的情資與因應作為予地方政府，讓他們做出最好的判斷與決策。

卓榮泰表示，從國家災害防救科技中心報告可知，台灣已有非常完善的科技工具，可供災害風險偵測使用，因此各部會應予以妥善運用，請農業部、交通部、經濟部務必參照災防科技中心報告資料，針對國內易致災坡地及易淹水區域，善用及結合科技智慧工具，落實雨量監控，預先部署各項搶救機具，以利需要時，及時完成各種救援工作。

卓榮泰提到，花蓮自403地震後，仍有多處坍塌與2處堰塞湖，請內政部、農業部督導花東地區、東北部地方政府，儘早啟動相關離災避災的必要措施，尤其針對災害弱勢族群，應列為優先關注目標，千萬不可疏忽。卓榮泰也請內政部加強督導，確實盤點災害弱勢族群疏散清冊，以備需要時所用，並備足所需民生物資存量，提早調度備援通訊系統，確保對外通訊聯繫通暢。

卓榮泰進一步指出，403花蓮地震後，造成山區土石鬆軟，而進入汛期後，幾波梅雨及對流強降雨，更提高當地危險性，造成鐵公路零星意外災情，請交通部特別針對易致災脆弱公路段及軌道設施邊坡等，保持高度警覺，落實雨量監控及監測告警系統正常運作，並預劃交通配套疏散機制，尤其應記取0621台鐵229次列車事故發生原因，對於溪水暴漲，可能造成土石淹過鐵路軌面情事，不可掉以輕心。另針對捷運、隧道等設施，亦應加強檢視防水閘門及抽水機功能，務必落實防災應變作為。

卓榮泰強調，颱風期間，水電及民生物資的供應最為重要，考量豪雨恐導致土石崩塌、河水泥沙濃度可能飆升，造成高濁度原水影響供水穩定，請經濟部預劃供水調節配套措施，強化用水韌性。另針對民生供電，亦請台電公司加強相關演練作業，一旦電網發生跳電或斷落時，在安全考量下，應適時告知民眾何時恢復供電，並按照時程完成，儘量維持颱風期間正常民生所需用電。

最後，卓榮泰再次感謝中央災害應變中心所有同仁，將過往應變整備經驗，發揮得淋漓盡致，預先做好最周延的設想與規劃。颱風期間如有搶救工作，也請工作人員務必注意自身安全，期盼藉由中央與地方通力合作，確保國人在生命財產安全上獲得最好的照顧與保護。

卓院長抵達中央災害應變中心後，首先聽取情資研判組、災情監控及搜索救援組、交通工程組、水電維生組、農林漁牧組報告，瞭解各功能分組因應此次颱風整備情形。隨後，卓院長分別與花蓮縣長徐榛蔚、宜蘭縣長林姿妙、基隆市長謝國樑、新北市長侯友宜、金門縣政府參議陳祥麟、連江縣長王忠銘及澎湖縣政府消防局副局長丘立誠進行視訊連線，瞭解地方政府應變整備情形及相關災防需求等。

卓榮泰在視訊後回應表示，依據氣象預報資料顯示，此次凱米颱風來勢洶洶，所挾帶的雨勢及風勢都非常強勁，請地方政府密切關注離島交通受阻情形，妥善因應可能滯留離島無法返臺的觀光客，並對港口停泊船隻安全保持高度警戒；一旦交通受阻，民生物資最為重要，醫療服務也務必提供到位。

卓榮泰提醒，在風雨尚未增強之際，請各縣市政府再次全面檢驗各地抽水站功能，確保抽水機都能如數上線、正常運作；至於山區或易成孤島地區，應完整盤點相關物資存量及後續物資輸送作業，並進行預防性撤離及後續安置收容工作。此外，員山子分洪道是北部地方非常重要的水利設施，請相關單位適時發揮其疏洪功能。

卓榮泰指出，各縣市宣布天然災害停止上班及上課情形，一直備受社會各界關注，請各地方政府以安全為優先考量，經由審慎周延評估後，即時、明確地向社會大眾說明是否停班停課，希望透過中央地方共同合作，保障國人生命財產安全。