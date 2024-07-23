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「降雨最高等級」中颱凱米逼近 氣象署：近年對台衝擊有感颱風

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中颱凱米最新風雨預測出爐 13地區明達颱風假標準

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中颱凱米持續朝台灣靠近，中央氣象署公布最新風雨預測，明天中午12時綠島蘭嶼、恆春半島及澎湖縣等地區有較大陣風，未來24小時雨量部分，新北市、桃園市、宜蘭縣等10個山區，達到停班停課標準。記者陳正興／攝影
中颱凱米持續朝台灣靠近，中央氣象署公布最新風雨預測，明天中午12時綠島蘭嶼、恆春半島及澎湖縣等地區有較大陣風，未來24小時雨量部分，新北市、桃園市、宜蘭縣等10個山區，達到停班停課標準。記者陳正興／攝影

中颱凱米持續朝台灣靠近，中央氣象署公布最新風雨預測，明天中午12時綠島蘭嶼、恆春半島及澎湖縣等地區有較大陣風，未來24小時雨量部分，新北市、桃園市、宜蘭縣等10個山區，達到停班停課標準。但是否停班停課，由當地的縣市政府自行決定。

氣象署指出，目前颱風中心在鵝鑾鼻東南東方海面，向北北西轉西北移動，暴風圈已進入巴士海峽及台灣東半部海面，對宜蘭、花蓮、台東、台中以北、南投將構成威脅；預計此颱風未來強度仍有增強且暴風圈有擴大的趨勢。

警戒區域陸上包括宜蘭、花蓮、台東、基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、南投應嚴加戒備。海上則有台灣東半部海面、巴士海峽、台灣北部海面、台灣海峽北部航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署說，今日北部、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海有長浪發生的機率，台灣附近各海面及巴士海峽風浪亦逐漸增大，尤其今晚起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海將有3米以上浪高。

適逢大潮，漲潮期間西南部、北海岸及宜蘭沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

此外，蘭嶼、綠島及澎湖有9至10級強陣風，桃園至雲林沿海空曠地區亦有較強陣風，明(24)日颱風外圍環流及海峽地形效應影響，台灣沿海空曠地區及離島風力將逐漸增強，下午起蘭嶼、綠島將有11至12級強陣風，西半部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有10至11級強陣風，東北部、東南部沿海空曠地區晚起亦有9至10級強陣風。

根據最新風雨預報，未來24小時雨量，目前包含新北、桃園、新竹、苗栗、台中等10縣市山區雨量，另外，明天中午12時綠島蘭嶼、恆春半島及澎湖縣等地區有較大陣風，達到停班停課標準，但是否停班停課，由當地的縣市政府自行決定。

氣象署下午4時發布最新風雨預測，澎湖縣明天中午12時前仍有10-11級陣風，蘭嶼綠島明天中午12時風力預測仍有8-9轉10-11級陣風，恆春半島風力預測則8-9轉9-10級陣風。本島各縣市最大陣風預估3到9級不等。

氣象署預測今晚8時至明晚8時的未來24小時雨量，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣及花蓮縣等10縣市山區，未來24小時累積雨量達到停班停課標準。山區以宜蘭縣400至600毫米最顯著。

總雨量預測。圖／中央氣象署提供
總雨量預測。圖／中央氣象署提供
24小時累積雨量。圖／中央氣象署提供
24小時累積雨量。圖／中央氣象署提供

停班停課 凱米颱風 氣象署 颱風假

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