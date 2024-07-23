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不斷更新／高雄、苗栗以北累計9縣市放颱風假 24日停班停課一次看

領務局啟動颱風應變機制 明天可提前領護照

中央社／ 台北23日電

中央氣象署今天上午11時30分發布今年第3號颱風凱米海上陸上颱風警報，外交部領務局宣布，明天啟動颱風應變機制，提前發放護照，並延長領照時間至晚上8時。

外交部今天發布新聞稿指出，為因應凱米颱風來襲，領務局及外交部中部、南部、東部以及雲嘉南辦事處，24日將啟動颱風應變機制，提前發放護照，並延長領照時間至晚上8時。

據領務局官網，一般件護照24日上午8時30分起即可領取當日下午應領的護照，24日下午12時30分起即可領取25日全日應領的護照，旅行社件則於下午1時30分後發放。

至於速件護照，領照時間為24日者，依收據上的領照時間領取，而24日申辦速件並於下午4時前完成遞件者，則可於當日領照。

領務局另說明，若各地方政府宣布25日停止上班，已完成網路預約在25日遞件的民眾，可擇期於未來兩週（26日至8月8日）內的上班日，依原預約同一時段前往辦理。

外交部強調，有急難救助臨時辦理護照需求的民眾，請洽桃園國際機場辦事處協助，緊急聯絡中心電話0800-085-095。

凱米颱風 護照

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