雨量歷史罕見！中颱凱米不僅直球對決台灣 再挾「行星尺度」西南氣流

中颱凱米逐步逼近台灣，中央氣象署預估周三、周四將會侵襲台灣，陸上警報範圍更擴大為台中以北、南投等11縣市。除了直球對決台灣，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出還有一個需要特別當心的地方，凱米挾帶「行星尺度」西南氣流，中南部山區雨量預報已高達1800毫米，「請中南部山區的朋友，以最高防災規格應對，天佑台灣」。

氣象署指出，陸上警戒範圍包括宜蘭、花蓮、台東、基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、南投共11縣市，預估凱米周三深夜到後天清晨通過台灣北部陸地上空，預估從東北部或花蓮登陸機率高。此外，凱米還會帶來驚人雨量，周三到周六全台山區預報雨量累積約1000毫米以上，但中南部包括南投、嘉義、高雄及屏東山區甚至可達1800毫米。

凱米來勢洶洶，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，除了直球對決之外，凱米挾帶「行星尺度」西南氣流來犯，將是另一個需要特別當心的地方。粉專提到，這次西南氣流從印度洋、東非、印度、中南半島到台灣，沿途吸取大量水氣，位於迎風面的中南部山區將面對十分可觀的雨勢。

粉專指出，目前氣象署預估中南部山區雨量已高達1800毫米，「歷史上能報到這種雨量的颱風並不多」，周四凌晨起中南部山區將面臨防災考驗。文末，粉專不忘提醒民眾準備防颱措施，「請中南部山區的朋友，以最高防災規格應對，天佑台灣」。