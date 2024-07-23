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雨量歷史罕見！中颱凱米直球對決台灣 再挾「行星尺度」西南氣流

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颱風來襲 國家風景區多處旅遊景點預警封閉

中央社／ 台北23日電

颱風凱米將侵襲台灣

，交通部觀光署所屬國家風景區轄內多處旅遊景點，都

採預警性封閉。

觀光署公布國家風景區內旅遊景點封閉訊息如下：

1、東北角及宜蘭海岸管理處：

（1）龍洞灣海洋公園：7月23日至7月26日 。

（2）龍洞四季灣：7月23日至7月26日。

（3）龍門獨木舟：7月23日至颱風警報解除。

（4）福隆帆船基地：7月23日至颱風警報解除。

（5）龜山島封島：7月23日至7月26日。

（6）宜蘭南方澳內埤立槳：7月23日至7月25日停止出團。

2、東部海岸管理處

（1）綠島：

A、大白沙、石朗及柴口潛水區、紫坪步道、柚子湖：7月23日至颱風警報解除。

B、朝日溫泉：7月24日至7月25日休園。

（2）台東：加路蘭遊憩區、小野柳濱海步道、郡界濱海區7月23日至颱風警報解除。

3、花東縱谷管理處：所轄泰平山、鹿野高台起飛場7月23日至7月26日實施預警性封閉暫不受理場地使用申請。

4、雲嘉南濱海管理處：馬沙溝濱海遊憩區7月23日至颱風報解除。

凱米颱風

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