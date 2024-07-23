雨勢升級 屏東、宜蘭等6縣市豪大雨特報
颱風凱米逼近、午後對流發展旺盛，屏東縣雨勢升級，氣象署今天下午針對屏東、宜蘭等6縣市發布豪雨、大雨特報，提醒民眾注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水
中央氣象署發布豪雨特報，第3號颱風凱米外圍環流影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天屏東縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、高雄地區及新北山區有局部大雨發生的機率。
豪雨範圍包含屏東縣；大雨範圍包含基隆北海岸、新北市山區、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言