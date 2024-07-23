雨勢升級 屏東、宜蘭等6縣市豪大雨特報

颱風凱米逼近、午後對流發展旺盛，屏東縣雨勢升級，氣象署今天下午針對屏東、宜蘭等6縣市發布豪雨、大雨特報，提醒民眾注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水

中央氣象署發布豪雨特報，第3號颱風凱米外圍環流影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天屏東縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、高雄地區及新北山區有局部大雨發生的機率。

豪雨範圍包含屏東縣；大雨範圍包含基隆北海岸、新北市山區、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣。