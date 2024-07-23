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中颱凱米暴風圈擴大！陸上警戒區域增 中部以北11縣市入列

中颱凱米步步逼進 台中以北等12縣市納陸警範圍

中央社／ 台北23日電

氣象署今天下午擴大中颱凱米陸上警戒範圍，包含宜花東、台中以北及南投等12縣市；預計明天至25日風雨最劇，明天白天北部、東半部地區就會感受到風雨，晚間開始中南部風雨也會逐漸增強。

中央氣象署今天持續發布今年第3號颱風凱米海上陸上颱風警報。今天下午2時凱米中心位置位於鵝鑾鼻的東南東方約460公里，以每小時20轉16公里速度，向北北西轉西北進行；中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，七級風平均暴風半徑200公里。

氣象署表示，過去3小時凱米強度略為增強，暴風圈稍擴大，目前暴風圈已進入巴士海峽及台灣東半部海面，預計未來強度仍有增強且暴風圈有擴大的趨勢。

陸上警戒範圍包含宜蘭、花蓮、台東、基隆、新北、台北、桃園、新竹縣市、苗栗、台中、南投；海上警戒範圍為台灣北部、東半部海面、巴士海峽、台灣海峽北部。

氣象署預報員劉宇其今天在颱風記者會中表示，凱米逐漸接近，東部外海有一波波雲系移入，迎風面北部、東半部降雨會愈來愈明顯；各地風力也在增強當中，明天清晨，西半部不排除會有10至11級的陣風，綠島、蘭嶼也會有11、12級強陣風，愈晚風力會愈大。

劉宇其進一步說明，目前仍預估颱風中心明天深夜至25日清晨通過台灣北部，而菲律賓至南海是一大片雲系，隨著凱米靠近，這一大片雲系也會隨凱米北上影響台灣。

劉宇其指出，預計明天暴風範圍會碰觸到台灣陸地，明天白天北部、東半部風雨增強，中南部明天下半天逐漸轉強；24日晚至25日是風雨最劇烈的時候，25日西半部、宜東山區可能會有大豪雨以上等級降雨；26日受凱米外圍環流影響，雖然北部雨勢漸歇，但中南部仍要留意有局部豪雨。

凱米颱風

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