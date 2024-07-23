颱風凱米近逼 雪霸園區8登山隊29人全面撤退
中央氣象署發布中颱凱米海上陸上警報，雪霸國家公園公告全面禁止進入生態保護區及管制區入園活動，目前山區尚有8支登山隊伍29人，正全數撤退，預計今天可下撤至登山口。
雪霸國家公園管理處今天表示，自氣象署昨天深夜11時30分發布颱風凱米海上警報，即公告全面禁止雪霸國家公園生態保護區及其他管制區之入園活動，原已核發之入園許可證自動作廢，未來欲再進入園區須重新申請。
雪霸處指出，目前園區各路線仍有8支登山隊伍、共計29人正撤退下山，預計今天全數可下撤至登山口。
雪霸處表示，颱風凱米來勢洶洶，颱風警報解除後，視災害復原情形，恢復受理入園活動。
此外，雪霸觀霧遊憩區（含觀霧山椒魚生態中心、雲霧步道及大鹿林道東線步道）配合農業部林業及自然保育署新竹分署觀霧國家森林遊樂區，自24日起同步實施預警性休園。
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