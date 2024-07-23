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民眾快移車！北市晚間8點關水門 還停堤外將拖吊

中颱凱米暴風圈擴大！陸上警戒區域增 中部以北11縣市入列

颱風凱米逼近 基隆河員山子分洪巡檢操作正常

中央社／ 新北23日電

經濟部水利署第十河川分署今天下午表示，颱風「凱米」逼近，員山子分洪管理中心已要求維護廠商巡檢分洪及機電設施，確認分洪隧道及排砂道自動閘門操作正常，河道內土方已清淤。

位於新北市板橋區的第十河川分署下午發布新聞稿指出，因應颱風「凱米」逼近，上午11時30分已啟動應變小組二級開設，提前整備各項防災應變，應對可能的豪大雨災情。

第十河川分署表示，員山子分洪道為北台灣防洪體系重要一環，能有效分流基隆河上游8成洪水至東海，減輕下游新北市瑞芳、七堵及汐止等地區的積淹水風險。自民國94年完工以來，已歷經58次分洪操作，對緩和下游市區淹水有顯著效果。

因應颱風「凱米」可能夾帶的強降雨，第十河川分署指出，員山子分洪管理中心已要求維護廠商巡檢各項分洪設施及機電設施，確認分洪隧道及排砂道自動閘門操作正常，確保隧道分洪安全順利。

管理中心指出，隧道分洪期間將嚴密掌握分洪狀況，利用進、出水口廣播系統及跑馬燈看板警示，並發布分洪警告訊息，確保民眾生命財產安全。

凱米颱風

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