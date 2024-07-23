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民眾快移車！北市晚間8點關水門 還停堤外將拖吊

中颱凱米暴風圈擴大！陸上警戒區域增 中部以北11縣市入列

颱風凱米將來襲 機捷完成布署營運措施

中央社／ 桃園23日電

颱風凱米將來襲，桃園大眾捷運公司今天表示，已根據防颱防洪SOP布署及應變準備，颱風期間營運訊息，將第一時間在官網、臉書粉絲團、「i搭桃捷」APP及全線車站廣播方式發布。

桃捷公司發布新聞稿表示，為預防颱風可能帶來大雨，19日就已啟動防颱整備作業，在機廠、車站及停車場檢視防颱防汛設備，包括各車站入口處的防洪閘門及抽水設備等，21日更加強各場站防汛巡查，並已完成隧道內防水隔艙閘門年檢及測試，確保颱風期間捷運系統和旅客安全。

桃捷公司指出，若桃園市、新北市或北市任一市政府宣布停班，機場捷運將取消直達車及通勤加班車次，全線維持普通車15分鐘班距運行載客。

桃捷公司說，根據「桃園市大眾捷運系統旅客運送規則」及桃捷公司「行車運轉作業程序」，在颱風警報期間，系統風速計測得每10分鐘平均風速達8級時，列車將降速至時速40公里，直達車變更為每站停靠，抵達終點後不再載客，並暫停收送預辦登機行李。

另外，若風速計測得每10分鐘平均風速達10級或瞬間風速達11級時，列車將以時速25公里進站停駛待命，車站暫停營運。

桃捷公司表示，將視颱風動態在官方臉書粉絲團、官網及i搭桃捷APP提前發布最新營運資訊，若有機場捷運營運狀態問題，可於上午6時至晚間12時間，撥打客服專線（03）286-8789，由專人提供服務。

凱米颱風 機捷

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