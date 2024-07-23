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中颱凱米暴風圈擴大！陸上警戒區域增 中部以北11縣市入列

中颱凱米來襲 觀光署盤點國內旅遊景點封閉狀況

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
龜山島。聯合報系資料照片／記者戴永華攝影
龜山島。聯合報系資料照片／記者戴永華攝影

中央氣象署已發布中度颱風凱米(GAEMI)海上颱風警報，適逢年度大潮期間加上颱風外圍環流影響，恐帶來瞬間強陣風及大雨，交通部觀光署呼籲民眾在凱米颱風警報發布期間，隨時注意天氣預報，儘量避免外出及勿前往山區或海邊活動，以維護自身安全。

因應凱米颱風警報，交通部觀光署所屬國家風景區轄內旅遊景點預警性封閉情形如下：

1、東北角及宜蘭海岸管理處：

(1)龍洞灣海洋公園： 7月23日至7月26日 。

(2)龍洞四季灣： 7月23日至7月26日。

(3)龍門獨木舟： 7月23日 至颱風警報解除。

(4)福隆帆船基地： 7月23日 至颱風警報解除。

(5)龜山島封島： 7月23日至7月26日。

(6)宜蘭南方澳內埤立槳： 7月23日至7月25日 停止出團。

2、東部海岸管理處

綠島：

A、大白沙、石朗及柴口潛水區、紫坪步道、柚子湖：7月23日至颱風警報解除。

B、朝日溫泉：預計 7月24日至7月25日休園。

台東：加路蘭遊憩區、小野柳濱海步道、郡界濱海區7月23日至颱風警報解除。

3、花東縱谷管理處：

所轄泰平山、鹿野高台起飛場 7月23日至7月 26日 實施預警性封閉暫不受理場地使用申請。

4、雲嘉南濱海管理處：馬沙溝濱海遊憩區。

交通部觀光署再次呼籲民眾於凱米颱風警報發布期間應注意自身安全，切勿前往山區活動、從事觀浪、海釣及戲水等活動，以免發生危險

凱米颱風

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