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整理包／2024侵台首颱凱米報到！近10年颱風登陸地點、數量變化史一次看
2024年中度颱風「凱米」即將襲台，氣象署23日已發布海上颱風警報，預計周三、周四直撲台灣北部，預料將為台灣帶來強風豪雨。《聯合新聞網》整理2014至2024年侵台的颱風變化，帶您一次看10年來的颱風登陸走向。
2014年至2024年間，共發布45個颱風海陸警報，其中有12個登陸台灣（今年的凱米尚未計入）。10年來屏東是颱風登陸最多次的地點，高達4次；台東則有3次；花蓮和宜蘭分別有2次；金門1次。而2020至2022年間完全沒有颱風登陸，僅暴風圈擦過。
10年來颱風登陸地點統計
屏東：4次
台東：3次
花蓮：2次
宜蘭：2次
金門：1次
2014年：共發布3個颱風警報，其中2個登陸台灣，分別為輕颱「鳳凰」和中颱「麥德姆」。
2015年：共發布6個颱風警報，其中2個登陸台灣，分別為中颱「蘇迪勒」和強颱「杜鵑」。
2016年：共發布5個颱風警報，其中3個登陸台灣，分別為強颱「尼伯特」、強颱「莫蘭蒂」和中颱「梅姬」。
2017年：共發布5個颱風警報，其中2個登陸台灣，分別為中颱「尼莎」和輕颱「海棠」。
2018年：共發布2個颱風警報，但皆未登陸台灣。
2019年：共發布4個颱風警報，僅1個輕颱「白鹿」登陸台灣。
2020年至2022年：共發布13個颱風警報，雖皆未登陸台灣，但其暴風圈帶來的風雨仍對台灣造成影響。
2023年：共發布6個颱風警報，其中2個中颱登陸台灣，為「海葵」和「小犬」。
2024年：2024年凱米颱風即將襲台，氣象署已於23日發布陸上警報，預計24、25日會帶來強風豪雨，請民眾務必做好防颱準備。
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