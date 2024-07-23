快訊

不斷更新／中颱凱米來勢洶洶！最新動向、影響地區一次看

板殯火化場技工爆集體收賄 領班帶頭…21人貪逾3千萬遭判刑

【巴黎奧運整理包】直播平台有哪些？一次看中華隊奪牌焦點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

整理包／2024侵台首颱凱米報到！近10年颱風登陸地點、數量變化史一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著颱風逐漸靠近台灣，東部風浪將逐漸增強，迎風面的北部及東部也陸續有短暫陣雨，且愈晚愈頻繁。記者陳正興／攝影
隨著颱風逐漸靠近台灣，東部風浪將逐漸增強，迎風面的北部及東部也陸續有短暫陣雨，且愈晚愈頻繁。記者陳正興／攝影

2024年中度颱風「凱米」即將襲台，氣象署23日已發布海上颱風警報，預計周三、周四直撲台灣北部，預料將為台灣帶來強風豪雨。《聯合新聞網》整理2014至2024年侵台的颱風變化，帶您一次看10年來的颱風登陸走向。

2014年至2024年間，共發布45個颱風海陸警報，其中有12個登陸台灣（今年的凱米尚未計入）。10年來屏東是颱風登陸最多次的地點，高達4次；台東則有3次；花蓮和宜蘭分別有2次；金門1次。而2020至2022年間完全沒有颱風登陸，僅暴風圈擦過。

10年來颱風登陸地點統計

屏東：4次
台東：3次
花蓮：2次
宜蘭：2次
金門：1次

2014年：共發布3個颱風警報，其中2個登陸台灣，分別為輕颱「鳳凰」和中颱「麥德姆」。

2015年：共發布6個颱風警報，其中2個登陸台灣，分別為中颱「蘇迪勒」和強颱「杜鵑」。

2016年：共發布5個颱風警報，其中3個登陸台灣，分別為強颱「尼伯特」、強颱「莫蘭蒂」和中颱「梅姬」。

2017年：共發布5個颱風警報，其中2個登陸台灣，分別為中颱「尼莎」和輕颱「海棠」。

2018年：共發布2個颱風警報，但皆未登陸台灣。

2019年：共發布4個颱風警報，僅1個輕颱「白鹿」登陸台灣。

2020年至2022年：共發布13個颱風警報，雖皆未登陸台灣，但其暴風圈帶來的風雨仍對台灣造成影響。

2023年：共發布6個颱風警報，其中2個中颱登陸台灣，為「海葵」和「小犬」。

2024年：2024年凱米颱風即將襲台，氣象署已於23日發布陸上警報，預計24、25日會帶來強風豪雨，請民眾務必做好防颱準備。

凱米颱風

相關新聞

中颱凱米外圍環流影響 6縣市豪大雨特報下到晚上

中颱凱米逼近中，中央氣象署下午針對屏東等6縣市發布豪雨或大雨特報，恐下到晚上。

雨量歷史罕見！中颱凱米不僅直球對決台灣 再挾「行星尺度」西南氣流

中颱凱米逐步逼近台灣，中央氣象署預估周三、周四將會侵襲台灣，陸上警報範圍更擴大為台中以北、南投等11縣市。除了直球對決台灣...

中颱凱米逼近！氣象署估明深夜登陸 4山區雨量恐逾1800毫米

中央氣象署指出，中颱凱米過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，陸上警戒範圍增為台中以北、南投等11縣市。氣象署預報員劉...

颱風+雷雨攪局 桃機國際線流量管制、高雄機場暫停作業

交通部民航局表示，受凱米颱風影響，國際線航機可能受颱風影響偏航，飛航服務總台已與鄰區協調，桃園機場自下午2點起進行流量管...

地質脆弱…0403地震後遇颱風侵襲 蘇花公路部分路段將預警性封閉

凱米颱風逐漸接近，中央氣象署預估，今晚起至25日颱風最接近台灣，各地風雨將逐漸增強，預判宜蘭、花蓮山區有大雨或豪雨發生機...

台灣虎航部分航班異動 國內外空中資訊一次看

凱米颱風來襲，目前為中度颱風等級，氣象署已針對東部海域發布海上颱風警報，預計24日至25日風雨最劇，24日白天北部、東半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。