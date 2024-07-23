凱米颱風侵台適逢天文大潮 雲林縣府加強防汛

氣象署今天上午發布中颱凱米陸警，雲林縣府展開防汛應對措施，水利署副署長林元鵬說，由於明天適逢天文大潮，已請縣府提前因應，中央和地方做好防洪、減災的準備。

國民黨立委張嘉郡和丁學忠今天邀林元鵬等人到雲林會勘水利建設工程，由於中央氣象署今天上午11時30分發布颱風凱米海上陸上颱風警報，記者詢問防颱準備。

林元鵬說，根據氣象署預報，凱米颱風登陸機率大，第五河川分署成立應變小組，雲林地區的滯洪池排空、關閉有才寮在地滯洪水門，並在重點橋梁備妥太空包，盼藉由事前充分整備、各項防汛措施的反覆檢視確認，達到最佳防洪、減災功效。

第五河川分署長吳明華表示，明天中午12時40分適逢天文大潮，箔子寮漁港的標高約1.5米，天文大潮的預測潮位約2.04米，海水將溢出港區，已請雲林縣府用太空包、防汛擋板等設施加強防堵。

西螺、二崙地區的農民擔心颱風夾帶強風豪雨將導致無法收成，今天開始搶收，沿海地區漁民從昨天起已將船隻駛入漁港，並以纜繩綑綁固定。

西螺果菜市場董事長蔡德福受媒體訪問時指出，颱風預期心理因素，這2天市場蔬菜到貨量從700多公噸增加到900噸，價格持平均價每公斤仍在新台幣35元，預期受農民搶收、承銷商大量採購等因素，菜價未來會上漲1至2成。