北市水門下午4時實施管制 72校園開放停車名單一次看
中颱卡米來勢洶洶，東北部地區影響最大，北市今天下午4點開始執行河堤疏散門「只出不進」管制，開放市區部分路段紅黃線停車，教育局也開放72個校園5點後可以停放車輛，並在正常上班上課日上午7點前將車輛駛離。
卡米颱風今天上午11點30分已發布海上陸上颱風警報，雙北也將在今晚8點前決定是否停班停課，北市也將在今天下午4點執行河堤疏散門「只出不進」管制，管制後4小時開始拖吊堤外滯留車輛，針對未移置車輛將依車型大小處1800至4800元罰鍰。
教育局表示，今天下午5點後，民眾可將車輛暫時停放於北市有開放校園內，若明天為正常上班上課，車主於正常上班上課日上午7點前將車輛駛離，避免影響學校活動。
其中松山區共有5校開放、信義區有8校、大安區9校、中山區3校、中正區6校、大同區7校、萬華區3校、文山區5校、南港區2校、內湖區8校、士林區9校、北投區7校，共72校。
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