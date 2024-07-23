土石流警戒機制啟動 重點關注花蓮秀林

農業部農村水保署副署長王晉倫今天表示，預估23到25日颱風凱米最接近台灣，花蓮強震過後更需注意，除全台執行土石流及大規模崩塌警戒機制啟動，並特別關注花蓮縣秀林鄉。

農村發展及水土保持署發布新聞指出，颱風凱米在23至25日最接近台灣，影響範圍為北部、東北部及東部地區，會有較大雨勢，將嚴密監控各地降雨現況，適時發布警戒預報。

王晉倫接受中央社記者電話訪問時說，尤其是花蓮縣處於4月3日大地震過後，致災風險增加，更需注意；已鎖定秀林鄉為重點關注地，包含當地的和仁部落、三棧南溪上下游及鄰近部落，都是風險較高的地方，為此已先進行河道清疏，但是颱風天下大雨土砂量仍大，需嚴密監控，依據警戒資訊請地方政府執行疏散。

農村水保署補充，相關防災監控作業包含請土石流防災專員協助地方，進行雨量觀測等防災整備工作，對於達到警戒值的地區，除以電話、傳真及簡訊方式通知地方政府，並利用災防告警細胞廣播通知當地民眾，將警戒情形公布在「農村水保署土石流及大規模崩塌防災資訊網」及「永續水土保育臉書粉絲專頁」。

另外，民眾也可利用「土石流及大規模崩塌防災資訊網」line官方帳號查詢；如有災情，可撥打農村水保署土石流及大規模崩塌災情通報電話0800-246-246（土石流-土石流）通報。