颱風凱米接近 花蓮林業育樂場域預警性休園
隨颱風凱米逐漸接近，考量山區天候不穩定，為確保遊客安全，花蓮池南及富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區等處，自今天下午1時起預警性封閉。
農業部林業及自然保育署花蓮分署發布訊息表示，依據中央氣象署颱風動態分析，預計今天上午11時30分發布凱米颱風海上陸上警報。考量山區天候不穩定，恐有強風及豪大雨發生，為確保遊客安全，花蓮分署轄管的池南及富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區自今天下午1時起預警性封閉。
此外，轄內各步道，包括佐倉步道、撒固兒步道、鯉魚山步道、虎頭山步道、安通越嶺道西段、八通關越嶺道-鹿鳴吊橋段、月眉山步道、能高越嶺道東段等步道，已自今天上午8時起預警性封閉。
花蓮分署表示，將依天候狀況影響及確認遊樂區、步道安全無虞時，於24日下午5時前公布開放時間。
花蓮分署呼籲民眾，隨時關注中央氣象署預報，也提醒在颱風期間，減少戶外活動，勿前往山區步道，以維護安全。
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