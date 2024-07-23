快訊

蔡阿嘎清空前員工蘿拉辦公室 發現「消失合約、公關品」

休旅車撞雲豹裝甲車要賠上億？軍方：須先鑑定肇責

從漢光演習估共軍進襲北台8路線 解讀國軍衛戍作戰部署

颱風凱米接近 花蓮林業育樂場域預警性休園

中央社／ 花蓮縣23日電

隨颱風凱米逐漸接近，考量山區天候不穩定，為確保遊客安全，花蓮池南及富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區等處，自今天下午1時起預警性封閉。

農業部林業及自然保育署花蓮分署發布訊息表示，依據中央氣象署颱風動態分析，預計今天上午11時30分發布凱米颱風海上陸上警報。考量山區天候不穩定，恐有強風及豪大雨發生，為確保遊客安全，花蓮分署轄管的池南及富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區自今天下午1時起預警性封閉。

此外，轄內各步道，包括佐倉步道、撒固兒步道、鯉魚山步道、虎頭山步道、安通越嶺道西段、八通關越嶺道-鹿鳴吊橋段、月眉山步道、能高越嶺道東段等步道，已自今天上午8時起預警性封閉。

花蓮分署表示，將依天候狀況影響及確認遊樂區、步道安全無虞時，於24日下午5時前公布開放時間。

花蓮分署呼籲民眾，隨時關注中央氣象署預報，也提醒在颱風期間，減少戶外活動，勿前往山區步道，以維護安全。

凱米颱風 森林遊樂區 花蓮

延伸閱讀

中颱凱米逼近 新北下午4點起開放207校免費停車

颱風凱米近 嘉明湖等步道、知本森林遊樂區關閉

凱米颱風來勢洶洶 今海、空27航班異動資訊一次看

颱風凱米逼近 海巡管制民眾進入海邊農民加強防颱

相關新聞

中颱凱米增強變胖海陸警齊發 新北、宜蘭、花蓮、台東列警戒

中度颱風凱米（GAEMI）即將侵襲台灣，中央氣象署今天上午11時30分發布海上、陸上颱風警報。包括新北、宜蘭、花蓮、台東...

凱米來勢洶洶！日本氣象廳預測：明後天宜蘭登陸 將達到「強烈颱風」

今年第3號颱風「凱米」步步進逼，預計明後兩天影響台灣最劇，日本氣象廳預測，凱米可能會在24、25日之間從宜蘭登陸，屆時颱...

凱米將以最巔峰姿態侵台 這些縣市「颱風核心」掃過機率高

凱米颱風挾著廣大風場及中颱強度，「我們可能要迎接近十年來，久違的全台搖滾颱」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，凱...

中颱凱米挾強風暴雨 1張圖看各地影響、登陸宜蘭機會最高

凱米颱風持續進逼，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說明颱風的時程、對各地的影響，天氣風險公司表示，目前凱米颱...

中颱凱米將踏進門 菜價上漲逾1成

中央氣象署今天中午針對中度颱風凱米發布陸上颱風警報，根據台北農產運銷公司統計，由於颱風前的預期心理，今天蔬菜進貨量較休市...

11:30陸警！凱米明登陸挾超大豪雨 氣象署曝「3地區」颱風假機會最大

中央氣象署目前已經針對凱米颱風發布海上颱風警報，氣象署預報員劉宇其表示，預計周三、周四會侵襲台灣，為台灣帶來強風豪雨，民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。