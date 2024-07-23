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颱風凱米近 嘉明湖等步道、知本森林遊樂區關閉

中央社／ 台東縣23日電

颱風凱米逼近，林業保育署台東分署管轄的知本森林公園和嘉明湖等步道、林道今天下午起預警性封閉，已核准山屋住宿山友可申請全額退費。

農業部林業及自然保育署台東分署發布新聞稿表示，颱風凱米已發布海上颱風警報，考量山區天候不穩定，恐有強風及豪大雨發生，為確保遊客安全，台東分署轄管森林育樂場域及林道，自23日下午1時起預警性封閉。

包括知本國家森林遊樂區、嘉明湖國家步道及向陽、嘉明湖山屋，各自然步道 （麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺步道東段、紅石步道、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、鯉魚山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道等）及轄內林道（利嘉林道、知本林道、延平林道、錦屏林道、霧鹿林道、紅石林道）。

台東分署表示，有關嘉明湖國家步道封閉期間已核准住宿的山友，可申請全額退費，退費標準以全隊為主，不接受個人退費，有相關疑慮可於上班時間電洽089-324121轉分機705、713查詢。

台東分署表示，將依天候狀況影響及確認遊樂區、步道安全無虞時公布開放時間。後續開放相關訊息將公告於嘉明湖步道網站及台灣山林悠遊網查詢。

凱米颱風

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