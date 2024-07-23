颱風將襲 林保署籲遠離花蓮木瓜溪、萬里溪床

0403強震影響，花蓮縣秀林鄉木瓜溪、萬榮鄉萬里溪上游邊坡崩塌形成堰塞湖，農業部林業及自然保育署花蓮分署提醒民眾，颱風凱米逼近，勿進入溪床活動，確保生命財產安全。

花蓮分署今天發布訊息表示，堰塞湖如果潰決，可能造成下游銅門、萬榮部落河道水位抬升約53到60公分，但聚落距離河床高程還有10到20餘公尺高差，且部落距堰塞湖有15到23公里左右，判斷不致對下游聚落造成立即危險，但會較直接影響下游河道行水區內活動人員。

花蓮分署說，颱風最接近台灣時間在今天、明天，附近居民及遊客勿進入溪床活動，分署會持續監測，並啟動相關防災應變機制。