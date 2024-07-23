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凱米颱風將登陸 超商防颱物資備戰、指定民生商品買1送1

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
針對颱風影響，7-ELEVEN門市增加備貨且串聯外送業者入口平台「OPEN NOW」提供24小時同時享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda 3大外送品牌外送、自取整合式服務。7-ELEVEN/提供
針對颱風影響，7-ELEVEN門市增加備貨且串聯外送業者入口平台「OPEN NOW」提供24小時同時享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda 3大外送品牌外送、自取整合式服務。7-ELEVEN/提供

根據中央氣象局預報，中度颱風凱米逐漸靠近本島陸地，目前已發布海上颱風警報。7-ELEVEN因應民眾颱風預防性採購需求，在住宅型、幹道型等重點商圈，針對包含冷凍食品、生鮮、麵食、常溫冷藏飲品、民生用品等較平時提高2至3成備貨、雨具相關商品提高1至2成備貨，外島地區也已提早備貨，針對民眾宅家囤糧需求，7-ELEVEN也設置生鮮蔬菜、嚴選素材鮮物專區，提供冷凍肉品及蔬菜多元選擇，颱風期間門市加強備貨量。

根據中央氣象局預報，凱米颱風外圍環流逐漸接近影響，預計發布陸上颱風警報，7-ELEVEN因應民眾颱風天外出補給相關防颱物資需求，全台逾7,000門市自7月24日至7月28日推出購買指定CITY系列飲品、冷藏飲料、常溫飲料、泡麵零食、糖果、冷凍品、冰品、啤酒、健美保健、甜點、寵物等12大類別指定商品憑icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包可享有單筆全額支付滿222元立折22元，滿999元立折110元，單筆最高立折上限550元。

同時7-ELEVEN外送業者入口平台「OPEN NOW」更提供24小時一站串聯門市同時享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda 3大外送品牌，提供2到5公里內的外送、自取整合式服務。

針對民眾宅家防颱物資需求，7-ELEVEN門市也推出包含統一H2O純水1500ml兩瓶39元、PH9.0 鹼性離子水第2瓶5折以及指定電池同價位任選買1送1等優惠。食飲囤糧部分則是推出指定袋裝與杯罐零食任選2件79折4件75折、來一客指定泡麵3入裝量販價65元、指定進口泡麵第2件6折等。

另外，7月24日起加入御料小館冷凍2入95折、4入88折活動、TOMMI米漢堡任選兩件9折優惠，冷藏小點更有指定配菜、湯品第二件6折優惠；7月28日前加碼再推出波蜜元氣美茶-亮妍紅烏龍500ml買1送1，CITY TEA 英式紅茶、農心辛辣白菜風味杯麵、冰戀雪捲冰淇淋-牛奶風味同品項買2送1等優惠。

7-Eleven 凱米颱風 泡麵 零食

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