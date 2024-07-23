颱風凱米逼近 海巡管制民眾進入海邊農民加強防颱

中央氣象署發布海上颱風警報，台東縣公告海邊、溪流、山區管制進入。海巡署人員今早圍起封鎖線管制民眾進入海邊；農民則加強防颱措施。

颱風凱米逼近，蘭嶼和綠島海面今天上午風浪逐漸增強，東方雲層也快速流動加厚；雖然預測颱風直撲台東機率低，但農民不敢掉以輕心加強防颱措施，尤其是已經掛果的釋迦、文旦柚和酪梨，農民強化固定枝幹。

台東縣災害應變中心昨晚公告海濱、溪流和山區管制進入。今天清晨海巡署東部分署第13岸巡隊開始在海邊劃定管制進入，並勸離海邊民眾。

第13岸巡隊副隊長張冠洲接受媒體訪問表示，受颱風凱米外圍環流影響，東部沿海地區有強陣風及長浪發生，且台東縣政府災害應變中心已發布水域及岸際禁 （限）制公告，第13岸巡隊針對東部海岸區域觀浪、遊憩民眾實施勸離及安全維護，保障人民生命財產安全。

張冠洲表示，每逢颱風來臨，東部地區海岸總會聚集不少民眾逗留觀浪，因而發生意外，威脅生命安全，目前台東縣政府已發布強化三級禁 （限）制公告，第13岸巡隊將持續針對海岸及港口等區域實施管制工作，避免民眾進入危險範圍，確保人員安全。

張冠洲呼籲民眾，受颱風外圍環流影響，岸際海域將有8至10級強陣風，浪高為6至8公尺巨浪，民眾切勿前往岸際及港區及從事觀浪或其他水上活動，如民眾擅闖管制區域經勸導不配合者，將依災害防救法相關規定蒐證函送主管機關裁處，並可處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰；若於岸際、港區發現任何危難狀況，請撥打海巡署「118」服務專線。