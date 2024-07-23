快訊

凱米颱風來了！基北北桃明是否放颱風假？北市：今晚8點宣布

不信教的猶太人修復巴黎聖母院 美國木匠：就像一場夢

11:30陸警！凱米明登陸挾超大豪雨 氣象署曝「3地區」颱風假機會最大

他嗨「周四有望放颱風假」！內行人曝1狀況喊：皮要繃緊了

聯合新聞網／ 綜合報導
中颱凱米逼近台灣，中央氣象署估計24、25日影響最大。資料照，中央氣象署提供
中颱凱米逼近台灣，中央氣象署估計24、25日影響最大。資料照，中央氣象署提供

中颱凱米逼近台灣，民眾關心是否能放颱風假。圖／聯合報系資料照
中颱凱米逼近台灣，民眾關心是否能放颱風假。圖／聯合報系資料照

中颱凱米逼近台灣，中央氣象署估計24、25日影響最大。對此，一名網友指出，目前周四肯定會放颱風假了吧，好奇問「雙北345連放接週末的機率，高不高啊？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「這次颱風假會放幾天？」為題，表示根據氣象署的預測，周四肯定會放颱風假，好奇雙北有沒有機會從周三放到周五，再接週末？

貼文一出後，不少網友都推測周四放颱風假的機率很高，紛紛表示「北北基竹苗可能放」、「能放1天就偷笑了」、「最多1天好嗎？走很快的」、「週五請假 直接一波連假」、「放幾天不知道，但六日一定大暴雨」。

此外，也有內行網友指出「這次遇大潮，皮要繃緊了」。而天氣風險公司總經理賴忠瑋也在臉書說明，沿海地區要特別留意海水倒灌，颱風的低氣壓加上適逢大潮，若河川無法排掉大量的降雨，沿海地區容易有積淹水的情況。

凱米颱風 氣象署 颱風假

延伸閱讀

1張圖看降雨熱區 各國模式路徑「一致預測會侵襲台灣」

凱米明侵台將登陸恐挾超大豪雨 氣象署曝「3地區」颱風假機會最大

中颱凱米暴風圈明晨觸陸 不排除登陸 周四全天影響最劇

凱米颱風逼近…今可能海陸警齊發 明起暴風圈籠罩北台灣

相關新聞

11:30陸警！凱米明登陸挾超大豪雨 氣象署曝「3地區」颱風假機會最大

中央氣象署目前已經針對凱米颱風發布海上颱風警報，氣象署預報員劉宇其表示，預計周三、周四會侵襲台灣，為台灣帶來強風豪雨，民...

基北北桃明是否放颱風假？北市：依往例預計今晚8點宣布

凱米颱風來襲，氣象署已針對凱米颱風發布海上颱風警報，預計周三、周四侵襲台灣影響最劇，並為台灣帶來強風豪雨。對於基北北桃是...

中颱凱米最新路徑曝！增強又變胖 桃竹苗恐出現焚風

中度颱風凱米來勢洶洶，中央氣象署持續發布海上颱風警報。今年第3號颱風凱米即將威脅台灣，凱米颱風今天上午8時位於鵝鑾鼻東南...

颱風假不是假 在家上班v.s公司上班不一樣？出勤給薪懶人包一次看

氣象署已針對東部海域發布凱米颱風海上颱風警報，隨著颱風逐漸接近，可能會放颱風假，104人力銀行整理颱風假包括出勤、給薪等...

他嗨「周四有望放颱風假」！內行人曝1狀況喊：皮要繃緊了

中颱凱米逼近台灣，中央氣象署估計24、25日影響最大。對此，一名網友指出，目前周四肯定會放颱風假了吧，好奇問「雙北345連放接週末的機率，高不高啊？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

凱米颱風逼近…今可能海陸警齊發 明起暴風圈籠罩北台灣

凱米颱風即將威脅台灣，目前為中度颱風等級，氣象署已針對東部海域發布海上颱風警報。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天表示，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。