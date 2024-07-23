他嗨「周四有望放颱風假」！內行人曝1狀況喊：皮要繃緊了

中颱凱米逼近台灣，民眾關心是否能放颱風假。圖／聯合報系資料照

中颱凱米逼近台灣，中央氣象署估計24、25日影響最大。對此，一名網友指出，目前周四肯定會放颱風假了吧，好奇問「雙北345連放接週末的機率，高不高啊？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「這次颱風假會放幾天？」為題，表示根據氣象署的預測，周四肯定會放颱風假，好奇雙北有沒有機會從周三放到周五，再接週末？

貼文一出後，不少網友都推測周四放颱風假的機率很高，紛紛表示「北北基竹苗可能放」、「能放1天就偷笑了」、「最多1天好嗎？走很快的」、「週五請假 直接一波連假」、「放幾天不知道，但六日一定大暴雨」。

此外，也有內行網友指出「這次遇大潮，皮要繃緊了」。而天氣風險公司總經理賴忠瑋也在臉書說明，沿海地區要特別留意海水倒灌，颱風的低氣壓加上適逢大潮，若河川無法排掉大量的降雨，沿海地區容易有積淹水的情況。