凱米明侵台將登陸恐挾超大豪雨 氣象署曝「3地區」颱風假機會最大

中央氣象署目前已經針對凱米颱風發布海上颱風警報，氣象署預報員劉宇其表示，預計周三、周四會侵襲台灣，為台灣帶來強風豪雨，民眾要預作準備。

中央氣象署持續針對凱米颱風發布海上颱風警報。圖／中央氣象署提供

中度颱風凱米今天上午8時位於鵝鑾鼻東南東方約490公里海面上，以每小時20公里速度，向北北西轉西北進行。中颱凱米過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大。七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。劉宇其表示，由於颱風北方的環境和海域適合它發展，因此不排除颱風北上過程當中，會持續增強。

凱米颱風目前位置。圖／取自中央氣象署YouTube直播

劉宇其表示，颱風未來1天會先以偏北的方向前進，隨後轉為偏西北的方向，暴風圈明天就會涵蓋到台灣東半部海面。隨著颱風逐漸靠近，今天台灣各地降雨逐步增多。

東部外海雲系發展相當旺盛，零碎雲系移入的時候，已經為北部地區、東北部、東半部地區帶來短暫降雨。劉宇其表示，預計隨著颱風靠近，降雨趨勢會愈來愈明顯。今天白天隨著颱風逐漸靠近，北部、東半部地區斷斷續續陣雨，且愈晚降雨機率愈高、雨勢會更加明顯。中部、南部還是典型的夏季天氣，上午天氣晴朗穩定，中午過後有午後雷陣雨發展。今天各地沒下雨的時候有36度以上高溫發生機會，特別是在北部地區天氣悶熱。

劉宇其表示，今天入夜之後北部、東北部雨勢會明顯轉大，明天之後颱風更為接近，風雨狀況會更加明顯。

颱風未來走勢，劉宇其表示，今天到明天颱風逐漸往台灣東方海面接近，到了明天、周四預計颱風有機會穿過台灣北端陸地、進入台灣海峽，因此明天、周四將是颱風影響台灣天氣最大的時間。目前路徑有往南更往台灣陸地的情形，所以台灣陸地的風雨影響將更大。

降雨趨勢，劉宇其表示，明天、周四幾乎全台灣有大雨、甚至豪雨發生的可能性，當中不乏有短延時強降雨。包括西半部的山區、宜蘭和台東山區有大豪雨等級以上發生的可能，尤其中部和南部山區不排除有超大豪雨發生的機會。

劉宇其表示，周五颱風登陸中國之後、逐漸遠離，但是後續的水氣還是滿多的，周五中部、南部仍可能有局部性大雨、豪雨發生的可能。

未來降雨趨勢。圖／取自中央氣象署YouTube直播

目前颱風接近過程有增強機會，劉宇其表示，最新資料來看，以中颱登陸的機會比較高，有可能接近中度颱風上限的程度。至於會不會有更強的強度，視未來1天颱風發展而定。

另外，劉宇其表示，颱風陸上警報，有可能今天中午到下午之間針對部分縣市發布陸警，隨著颱風接近，陸警發布範圍也會擴大，提醒民眾多留意氣象署發布的警報消息。

劉宇其表示，從潛勢預報圖來看誤差還是比較大，但預報路徑來看，接近東北部的機會比較高，不排除有稍微往花蓮偏過來，或是台灣近海通過的可能性。實際登陸的縣市還要再觀察，隨著颱風靠近，不論登陸與否或在哪個縣市登陸，對全台的影響很大。

凱米颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供 凱米颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署YouTube直播

至於是否放颱風假，劉宇其表示，影響層面上來說，原則上影響最大的時間點為明天開始，下半天到周五白天，颱風在北部陸地的過程，風雨最大，目前來看包括西半部、宜蘭、花蓮北部的地方風雨相當劇烈，至於是否達到停班課標準，視颱風強度和實際路徑而定。

氣象署說，凱米颱風暴風圈正逐漸接近巴士海峽及台灣東南部海面，對巴士海峽、台灣東南部海面、台灣東北部海面及台灣北部海面將構成威脅。巴士海峽、台灣東南部海面、台灣東北部海面及台灣北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

今天蘭嶼、綠島將有9至10級強陣風，下午起桃園至苗栗沿海空曠地區及澎湖亦有較強陣風。天氣高溫炎熱，今天中午前後新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新竹市、金門縣為黃色燈號。尤其桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣受颱風外圍環流沉降影響，有焚風發生的機率。

今天北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海有長浪發生的機率，台灣附近各海面及巴士海峽風浪亦逐漸增大，尤其今晚起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海將有3米以上浪高。適逢大潮，漲潮期間西南部、北海岸及宜蘭沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。