今下午發陸警 中颱凱米逼近 明後天影響最大

中颱凱米來勢洶洶，中央氣象署昨晚間十一時許發布海上警報，預計今下午發布陸上警報，氣象署預報員官欣平表示，北宜花今開始有雨，中南部、台東影響較不明顯，颱風影響最嚴重時間落在周三、四。由於凱米路徑與西北颱類似，因此須注意海水倒灌、排水困難及後續西南氣流帶來的強烈風雨。

官欣平說明，凱米登陸點可能在東北角，擦過大台北地區後，將從新北沿海出海，今起受颱風外圍環流影響，北部、宜花開始降雨；今晚颱風影響，西半部、東北部、各地山區逐漸出現風雨，今晚至周四受到外圍環流及颱風影響，雨勢較為明顯。

凱米颱風影響最劇烈的時間點，落在周三、四，颱風預計周五離開，離開後環境風場為西南風，將會帶來大量水氣，尤其中南部降雨時間將較其他地區長；官欣平說，凱米颱風路徑與西北颱類似，因此西半部沿海地區須注意海水倒灌、排水不利，以及西南氣流帶來的強烈風雨。

凱米颱風潛勢圖 資料來源／中央氣象署

因應中颱凱米來襲，交通部長李孟諺昨天視察公路局防災整備情形，他表示已預為執行災情預判、部署、盤點，將中橫、蘇花公路及過去曾發生崩塌處列為重點警戒路段，若再遇到花蓮鐵公路中斷情況，航港局也將啟動海上疏運作業。

李孟諺表示，過去曾崩塌處要提早監控相關雨量、水情，做好公路及橋梁的準備；台鐵監控系統已在宜花東設置二百多座監視器，且都與AI連動，能預警土石流或異物入侵，其中花蓮部分將再新增十四組監視器，加上既有的廿三組，加起來會有卅七組，部分與AI連動可自動告警，且都有廿四小時人工監看，盼讓鐵路沿線更安全，有狀況第一時間就能通報司機員做相關應變。

公路局補充，首波警戒路段有台七線（北橫公路）、台七甲線（中橫公路宜蘭支線）、台八線（中橫公路）、台九線（北宜公路、蘇花公路）、台九甲線（新烏公路）等，會依即時氣象情資決策後發布警戒行動作為。