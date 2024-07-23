凱米颱風進逼 雙北防淹嚴陣以待

本月10日一陣暴雨，造成北市信義、南港區積淹水，住戶餘悸猶存，凱米颱風將來襲，市長蔣萬安昨到信義區視察，提短中長程規畫，將東大排左岸護岸加高；對受災較嚴重的里，納入自主防災社區，搭配防水閘門全額補助。新北也全力備戰，完成29區防汛作業通盤檢視與水門、抽水站巡檢，低窪易淹地區如新店區華城路、板橋區僑中二街及大觀路地下道等，皆完成排水設施檢查及清疏。

太平山休園、龜山島封島

凱米颱風進逼，今下午2時起，太平山國家森林遊樂區預警性休園，區內8條自然步道同步封閉，遊客須在2時前離園；宜蘭龜山島今起至26日封島4天。北市「2024大稻埕夏日節」今起暫停現場各項活動，明天300秒主題煙火施放及舞台展演也取消。

7月10日信義區1小時降下逾100毫米雨量，吳興國小周遭淹水，里內飽受淹水之苦的三張里長李伯壽說，凱米颱風來勢洶洶，里民擔心淹水噩夢重演，里內提前做防颱，備好防水閘門與抽水機；惠安里長周葉長前天準備60個沙包發給居民，昨又去區公所領100個沙包放公園，絲毫不敢大意。

為避免重演710暴雨淹水，北市副市長李四川說，有些區域下5至10分鐘大雨，樹葉、垃圾就可能堵住排水系統落水口，已指示水利處對易淹水地點派出機動組待命，若有雜物堵住落水口會即刻排除。

蔣萬安昨視察信義區東、西大排導流改善及清淤。蔣表示，針對極端氣候、短時強降雨可能造成的淹水，擬訂短中長程規畫及措施。

短期部分，市府會將東大排左岸護岸加高30公分，將受災較嚴重的里納自主防災社區，搭配防水閘門全額補助計畫；至於吳興街284巷、虎林街等區域分流排水工程，預計8月底改善完成。

蔣指出，今年起市府針對公共建物防洪基準線加高30公分，盼民間新建工程能有防洪基準線規畫，市府將投入數十億，讓全市降雨容受力從78.8毫米提升為88.8毫米。

議員許家蓓表示，信義區曾經多次嚴重淹水，市府要有通盤檢討的防洪排水政策，別「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。

新北市板橋浮洲等地日前也發生積淹水，地方昨忙著防颱大作戰，水利局表示，已完成新北轄內防汛作業通盤檢視，包含水門及抽水站巡檢含機組保養、移動式抽水機調度預布及防汛備料清點。