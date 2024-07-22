颱風凱米接近 北市7/23下午4時疏散門只出不進
台北市水利處今天表示，因颱風凱米逐漸接近且適逢天文大潮，河川水位於漲潮時將比平時高，因此23日下午4時執行疏散門「只出不進」管制。
颱風凱米已轉為中颱，北市水利處以新聞稿表示，交通局將開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線（附條件）停車，請在河濱公園活動人員、車輛儘早遠離河川區域，以確保生命財產安全。
水利處提醒，執行疏散門「只出不進」管制後4小時，開始拖吊堤外滯留車輛，針對未移置車輛將依車型大小處新台幣1800至4800元罰鍰，經拖吊車輛另需繳納移置費及保管費，請停放車輛於河濱公園的駕駛人要多加注意。
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