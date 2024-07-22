颱風凱米來襲 台灣往返離島多條海運航線停航

颱風凱米預估將影響台灣，台灣往返離島多條海運航線，明天到26日將陸續停航，航港局提醒在離島旅遊旅客注意。

交通部航港局今天發布新聞稿公布，綠島航線23日、24日停航，蘭嶼航線23日至25日皆停航，小琉球及布袋馬公航線24日及25日停航。

航港局提醒正在離島旅遊的民眾，留意颱風路徑及航班資訊，適時調整旅程規劃，以免因航班變動影響返台時間。

航港局表示，今天台東往返綠島航線加開3航次，綠島往台東下午4時30分航班停航1航次，於綠島避風；明天馬公往高雄加開1航次，24日高雄往馬公航線停航，25日無航班，26日馬公往高雄停航。

另外，金門小三通金門-石井航線於24日、26日都停航，並非因為颱風，而是受泉州石井港施工影響。