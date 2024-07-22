漫博恐遇凱米颱風襲台 主辦：遵循北市府公告為準

氣象署表示，颱風凱米24日深夜至25日清晨颱風中心有機會在宜蘭登陸。第23屆漫畫博覽會訂於25日開幕，今天公告活動5天將依據北市府公告為準，若遇停班停課則活動將取消1天。

第23屆漫畫博覽會由中華動漫出版同業協進會舉行，協進會秘書長高世椿今天向中央社記者表示，目前雖無法預測到時情形，但顧及參展廠商、工作人員及漫迷安危，今天宣布按照台北市政府公告為主，也希望民眾諒解。

漫博網站今天公告，25日至29日漫博會活動期間，如台北市政府宣布停班或停課，則活動取消1天，已購票者可於展期間擇期參觀，若需退票則需在29日前持完整門票至全家超商辦理；活動期間如因颱風而休展，隔日起展覽時間則調整為上午10時至晚上7時，29日則仍維持上午10時至晚上6時。

往年漫博均會見民眾夜排搶隔天上午優先入場，高世椿強調，漫博向來考量民眾安危，不鼓勵民眾夜排，此次因應颱風更嚴加禁止，將請大樓保全加強巡邏，若看見民眾夜排則會驅離。

今年漫博集結多名日本海外嘉賓卡司，如「86—不存在的戰區—」原著作家安里朝都及插畫家Shirabii、動畫「無職轉生～到了異世界就拿出真本事～」聲優內山夕實及茅野愛衣、「神劍闖江湖─明治劍客浪漫─」聲優齊藤壯馬、「現代誤譯」聲優浪川大輔、「噬亡村完全版」漫畫家二宮正明等。

高世椿表示，目前尚無海外卡司確定取消來台，許多海外嘉賓班機為活動前一天或當日飛抵，簽名會及活動辦理情形也將隨時視廠商公告。