颱風凱米逼近 北橫、中橫、蘇花等6省道首波警戒

颱風凱米逼近，預估將影響台灣。交通部長李孟諺今天下午到公路局視察防災整備，公路局簡報，北橫、中橫、蘇花等6條省道段列為首波警戒，公路局將派員駐點守視。

颱風凱米逼近，公路局向李孟諺簡報災情預判、部署、盤點及防救災應變。

公路局指出，依據氣象署最新颱風路徑顯示，凱米明天上午將逐漸影響台灣東半部地區，公路局將視風雨狀況發布警戒，為維護用路人安全將逐級提升管制。

公路局表示，首波警戒路段有台7線（北橫公路）、台7甲線（中橫公路宜蘭支線）、台8線（中橫公路）、台9線（北宜公路、蘇花公路）、台9甲線（新烏公路）等，實際作為依即時氣象情資決策後發布，並現場機動調整。

公路局指出，警戒路段將派員駐點守視、定時巡查，呼籲用路人小心駕駛，並密切注意公路災情與警戒訊息。

李孟諺接受媒體聯訪表示，已提醒公路局對過去有發生災害地方或施工工地，都要做好萬全準備。氣象署預測，颱風登陸後，西部迎風面會有大量降雨，平地預估達500毫米以上。

李孟諺說，地震後中橫、蘇花和花蓮鐵路沿線，以及去年颱風受害嚴重的南投，遭豪雨沖毀的高雄明霸克露橋鋼便橋以及日前發生山壁崩塌的基隆台2線路段，都應注意防範，做一半的復建工程一定要做好收尾。

李孟諺提到台鐵土石流監測系統，他說，目前台鐵宜花東路段已備好200多座監視器，其中花蓮從23組增至37組，24小時都有人工監看，部分會透過AI自動告警，有任何狀況時，會在第一時間通知司機員應變。

李孟諺說，氣象署評估，這次颱風降雨以西部為主，若花東鐵公路有狀況，可請船舶做好疏運。