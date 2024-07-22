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颱風凱米逼近 農業部籲農、漁民提早防範

中央社／ 台北22日電
輕度颱風「凱米」增強為中颱，基隆八斗子遊艇碼頭不少船主前來綁繩加固船隻，以免強風豪雨造成損失。記者許正宏／攝影
輕度颱風「凱米」增強為中颱，基隆八斗子遊艇碼頭不少船主前來綁繩加固船隻，以免強風豪雨造成損失。記者許正宏／攝影

颱風凱米逼近，農業部表示，預測今天晚上到23日凌晨起對台灣東南部海域造成威脅，已請漁民做好防汛準備；農糧方面預計23到25日天氣不穩定，提醒農民做好農作物災防措施。

農業部漁業署發布新聞訊息指出，中度颱風凱米（國際命名GAEMI）今天下午2時的中心位置在北緯18.2度，東經125.3度，以每小時4公里速度，向北北西行進；預測今天晚上到23日凌晨開始對台灣東南部海域造成威脅。

漁業署表示，已請航行與作業船隻嚴加戒備，並強化海上養殖及定置網相關設施防護工作，以及陸上魚塭應檢視塭堤、維護設備正常運作。加強漁港設施及在港漁船防颱措施，同時請漁港管理機關布設攔阻設施，並備妥搶通（修）設備機具，以利漁港被浮木、布袋蓮或其他漂流物阻塞航道時，能儘速搶通。

農業部農糧署則預計，23到25日颱風凱米最接近台灣，天氣不穩定，中部以北、東北部地區及各地山區有大雨或局部豪雨發生的機率，已請農民注意颱風動向，做好農作物災害防範措施，進行防災措施或採收作業時，務必留意自身安全。

農糧署表示，有災情顯現時，農民可主動通報當地公所並拍照存證，也可使用農業部開發、具定位功能的「農產業天然災害現地照相」App，拍攝當次災損照片作為佐證文件，協助基層公所保存作物受損證據，作為申請天然災害救助資料使用。

凱米颱風

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