凱米增強轉中颱 週三、週四狂風大雨

凱米增強為中颱，週三、四（24日、25日）最接近台灣，各地都將出現狂風暴雨！中央氣象署氣象預報員劉宇其22日表示，不排除即將發布海警，23日發布陸警，他預測24日開始風雨最大，提醒民眾做好防颱準備，週末天氣型態又將恢復到午後有熱對流雷雨的夏季天氣。

各地政府拚防颱

面對颱風，中央氣象署提醒，由於海氣條件有利其發展，颱風北上時將逐漸增強，以中度颱風強度接近臺灣機率較高，提醒民眾做好防颱措施。尤其各沿海地區及離島將出現9至11級強陣風，民眾前往海邊請注意安全，海上航行及作業船隻也應提高警覺。

各地政府都開始進行防颱準備，如桃園市長張善政視察滯洪池，進行預先抽放水；台北市公園處已進行防颱計畫性修剪、水利處則完成防汛設施檢查；高雄捷運團隊依專家建議作好各項加固防颱準備；臺南市政府工務局針對容易致災的橋梁及道路邊坡段，作好固定設施。

凱米已轉中颱

劉宇其指出，颱風凱米下午三點時位於台灣東南方640公里的位置，已增強為中颱，持續向北北西移動，預計過程中強度還會增加，但不至於到強颱的程度，週三、週四（24日、25日）最接近台灣，屆時各地都會有強風豪雨。

他指出，23日外圍環流逐步影響台灣，北部、宜蘭與花蓮開始出現降雨，愈晚愈明顯，中部與南部則維持典型的夏季天氣型態。劉宇其也指出，沿海風浪逐漸增加，尤其現在適逢年度大潮，台南至屏東及基隆北海岸、宜蘭在漲潮期間，沿海低窪地區易有海水倒灌或局部淹水等現象。

週三風雨最強

吳聖宇也指出，週三隨著凱米颱風往東北部近海靠近，北部、東半部的風雨將持續加大，尤其下午起颱風暴風圈開始陸續進入東部、東北部及北部陸地，風雨的感受又會更強；晚間颱風中心會逼近北部、東北部近岸，風雨將逐漸來到最強，中南部也將逐漸轉為西風到西南風環境，同樣會有較明顯的風雨現象，花東地區到此時反而會逐漸進入背風面，雨勢相對較小。

吳聖宇說，週四中午過後隨著颱風中心開始往大陸沿岸靠近，逐漸遠離，風向轉西南到偏南風，北部、東北部的風雨將逐漸減緩下來，中南部仍有較明顯的風跟雨現象，要等到晚間颱風遠離，西南風強度減弱，中南部的風雨也將跟著趨於緩和。

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