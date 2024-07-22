颱風凱米逼近 宜蘭太平山7/23下午2時起休園

農業部林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，因颱風凱米逼近，位在宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區明天下午2時起預警性休園，恢復開園時間尚未決定。

宜蘭分署指出，太平山國家森林遊樂區位處偏遠山區，聯外道路台7線、台7甲線、宜51線等若逢豪大雨，恐有封閉、中斷的疑慮。為顧及旅遊安全，遊樂區從明天下午2時起預警性休園。

宜蘭分署表示，遊樂區實際恢復開園的日期，將視颱風警報解除，進行災害勘查及環境整備後，滾動式調整。

宜蘭縣文化局表示，目前正在舉辦的宜蘭國際童玩藝術節是否因颱風暫時休園，明天將視中央氣象署的預報資料再決定。