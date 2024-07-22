颱風凱米逼近 宜蘭太平山7/23下午2時起休園
農業部林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，因颱風凱米逼近，位在宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區明天下午2時起預警性休園，恢復開園時間尚未決定。
宜蘭分署指出，太平山國家森林遊樂區位處偏遠山區，聯外道路台7線、台7甲線、宜51線等若逢豪大雨，恐有封閉、中斷的疑慮。為顧及旅遊安全，遊樂區從明天下午2時起預警性休園。
宜蘭分署表示，遊樂區實際恢復開園的日期，將視颱風警報解除，進行災害勘查及環境整備後，滾動式調整。
宜蘭縣文化局表示，目前正在舉辦的宜蘭國際童玩藝術節是否因颱風暫時休園，明天將視中央氣象署的預報資料再決定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言