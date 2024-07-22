凱米轉中颱 不排除颱風中心24日登陸宜蘭

氣象署表示，颱風凱米在今天下午2時增強為中颱，最新路徑再偏西、往南微幅修正，24日上午暴風圈就有機會碰觸東半部陸地，24日深夜至25日清晨颱風中心有機會在宜蘭登陸。

根據中央氣象署颱風消息，颱風凱米在下午2時增強為中度颱風，中心位置在北緯18.2度，東經125.3度，以每小時4公里速度，向北北西進行。中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風平均暴風半徑120公里，十級風平均暴風半徑40公里。

氣象署預報員官欣平告訴中央社記者，若依下午最新路徑預測，颱風凱米預估24日上午暴風圈就會觸碰到東半部平地，且現在路徑再偏西、往南修正，因此24日深夜至25日清晨颱風中心有機會在宜蘭登陸、於北海岸出海。

官欣平強調，現在颱風凱米路徑還在微幅調整中，仍有不確定性，需持續觀察。

官欣平提到，目前預估仍是在今天深夜至明天清晨之間發布海上颱風警報，陸上颱風警報則可能在明天中午至傍晚之間發布，氣象署會持續關注。

官欣平說，目前颱風凱米結構還在整合，加上導引氣流不明顯，因此行進速度稍慢，現在的速度會維持一段時間，預計明天上午開始加速移動。

官欣平提醒，若依目前路徑預估，主要降雨區域會在北部、宜蘭及各山區，累積雨量會相當明顯；另外，適逢年度大潮，淡水河、西半部要特別留意積、淹水，甚至可能有海水倒灌的情況。