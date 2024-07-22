快訊

資安危機+美國大選引市場恐慌 台股重挫…證交所說話了

台積電甜甜價來了？ 法人教戰「3階段布局」：現在就是買進時間點

凱米轉中颱 不排除颱風中心24日登陸宜蘭

中央社／ 台北22日電

氣象署表示，颱風凱米在今天下午2時增強為中颱，最新路徑再偏西、往南微幅修正，24日上午暴風圈就有機會碰觸東半部陸地，24日深夜至25日清晨颱風中心有機會在宜蘭登陸。

根據中央氣象署颱風消息，颱風凱米在下午2時增強為中度颱風，中心位置在北緯18.2度，東經125.3度，以每小時4公里速度，向北北西進行。中心氣壓975百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風平均暴風半徑120公里，十級風平均暴風半徑40公里。

氣象署預報員官欣平告訴中央社記者，若依下午最新路徑預測，颱風凱米預估24日上午暴風圈就會觸碰到東半部平地，且現在路徑再偏西、往南修正，因此24日深夜至25日清晨颱風中心有機會在宜蘭登陸、於北海岸出海。

官欣平強調，現在颱風凱米路徑還在微幅調整中，仍有不確定性，需持續觀察。

官欣平提到，目前預估仍是在今天深夜至明天清晨之間發布海上颱風警報，陸上颱風警報則可能在明天中午至傍晚之間發布，氣象署會持續關注。

官欣平說，目前颱風凱米結構還在整合，加上導引氣流不明顯，因此行進速度稍慢，現在的速度會維持一段時間，預計明天上午開始加速移動。

官欣平提醒，若依目前路徑預估，主要降雨區域會在北部、宜蘭及各山區，累積雨量會相當明顯；另外，適逢年度大潮，淡水河、西半部要特別留意積、淹水，甚至可能有海水倒灌的情況。

凱米颱風

延伸閱讀

凱米升級中颱 最新路徑曝

凱米颱風增強中 天氣風險：影響熱區宜蘭、北北基、中部以北

凱米颱風來勢洶洶！張善政赴滯洪池視察 備妥防汛作為

颱風凱米逼近 北市水門最快23日啟動只出不進

相關新聞

凱米颱風增強中 天氣風險：影響熱區宜蘭、北北基、中部以北

輕颱凱米今天晚上有機會升級中颱且增強中。天氣風險公司稍早在臉書表示，周三上午至周四晚間是凱米影響最為劇烈的期間。宜蘭、北...

午後雷陣雨來了！2縣市大雨特報下到晚上

中央氣象署下午15時20分針對高雄市、屏東縣、恆春半島發布大雨特報，恐下到晚上。

竹縣防颱整備 多路線大眾運輸將自宣布停班停課起停駛

颱風「凱米」來勢洶洶，預計24、25日影響台灣本島，新竹縣長楊文科今天（22日）特別提醒民眾，請務必做好防颱準備，他並指...

凱米升級中颱 最新路徑曝

輕颱凱米稍早升級為中颱，中央氣象署指出，凱米朝北北西前進接近台灣，凱米仍增強中，接近台灣以中度颱風的機率最大。

凱米颱風來勢洶洶！張善政赴滯洪池視察 備妥防汛作為

輕度颱風凱米持續往台灣靠近，若路徑未變，有機會今晚轉為中颱、最快今晚深夜就可能發布海上警報，且不排除明天針對部分縣市發布...

凱米颱風來勢洶洶 台北市啟動防汛、河岸車輛注意管制

凱米颱風逐漸增強，外圍環流明起影響台灣，屆時恐帶來大量風雨。台北市公園處已進行防颱計畫性修剪；水利處已完成防汛設施檢查，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。