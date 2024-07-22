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凱米颱風近 南橫梅山口至向陽24日恐預警性封閉

中央社／ 高雄22日電

氣象署預報凱米颱風及外圍環流將影響高雄。高雄市警察局六龜分局表示，為確保民眾安全，台20臨105線0K至44K（梅山口至向陽）路段，不排除24日實施預警性封閉。

六龜分局今天發布新聞稿指出，有意上山遊客應事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨會有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。

警方提醒，民眾行經南橫公路應注意偶發性可能落石發生，及注意道路兩側設立公路資訊（CMS）看板及收聽警廣路況廣播，建議用路人近日非必要避免進入山區道路，以確保安全。

六龜分局表示，颱風恐造成災情，民眾務必預先作好防颱整備，相關最新道路通阻詳情可利用公路總局幸福公路APP，或上公路總局公路防救災資訊系統及智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況。

凱米颱風

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