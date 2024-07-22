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凱米增強中！最快深夜發海警 相當接近西北颱路徑不排除登陸

凱米颱風來勢洶洶！張善政赴滯洪池視察 備妥防汛作為

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
輕度颱風凱米持續往台灣靠近，桃園市長張善政今前往視察龜山區公滯一、四防颱整備，確認防汛作為已備妥。記者周嘉茹／攝影
輕度颱風凱米持續往台灣靠近，桃園市長張善政今前往視察龜山區公滯一、四防颱整備，確認防汛作為已備妥。記者周嘉茹／攝影

輕度颱風凱米持續往台灣靠近，若路徑未變，有機會今晚轉為中颱、最快今晚深夜就可能發布海上警報，且不排除明天針對部分縣市發布陸上警報。為預防颱風災害，桃園市長張善政今前往視察龜山區公滯一、四防颱整備，確認防汛作為已備妥。

張善政表示，輕颱凱米持續接近，為防範颱風災害，今特別到龜山區滯一、四滯洪池確認是否準備就緒，基本上滯洪池內部必須空出相當容量，萬一颱風來臨時出現暴雨情形，就能將下水道內多餘的水容納到滯洪池內，避免造成淹水，目前已經準備就緒，提醒同仁颱風來臨務必提高警覺，水位達標時須立即啟動抽水，避免出現淹水情形。

水務局副局長李金靖指出，今針對容易淹水的低窪地區已規畫預佈抽水機，預計明天之前完成；滯洪池包括公滯一及公滯四已經啟動預抽增加庫容，增加滯洪量體；雨水下水道及河川區排則在汛期前已清理完畢，增加通融段面避免積淹水；另外32個自主防災社區，每年經過層層演練，遇到情況可以啟動自救防救動作，並透過智慧物聯網及時回報水務局，通知中央掌握防汛作為。

水務局呼籲，民眾面對颱風來襲，明後天將公布資訊，需要沙包的民眾可以到區公所領取，另外也提醒民眾家門前平時放置的水溝蓋板記得掀起，可以防止積淹水發生，達到很好的效果。

公滯一及公滯四滯洪池已啟動預抽增加庫容，增加滯洪量體，避免淹水發生。記者周嘉茹／攝影
公滯一及公滯四滯洪池已啟動預抽增加庫容，增加滯洪量體，避免淹水發生。記者周嘉茹／攝影

凱米颱風

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