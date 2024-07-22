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颱風凱米逼近 北市水門最快23日啟動只出不進

中央社／ 台北22日電

颱風「凱米」逐漸增強，台北市水利處今天指出，適逢年度天文大潮，河川水位易高漲，提醒車輛停於堤外的車主，河濱疏散門最快明天執行只出不進，並呼籲民眾落實自主防災工作。

台北市政府工務局水利工程處發布新聞稿表示，因應颱風「凱米」可能來襲，今天已啟動颱風前不定期巡查，確保堤防、疏散門、沉沙池及抽水站於颱風侵襲前的安全性，落實防汛整備。

水利處指出，適逢年度天文大潮，颱風帶來的豐沛雨量恐讓河川水位易高漲，呼籲市民於颱風期間避免前往河濱區域活動，並落實自主防災工作，檢查防水閘門板是否正常或先至各區公所領取沙包堆疊，預先清除自家周邊排水孔的枯枝落葉，維持排水暢通。

此外，水利處提醒，河濱疏散門隨時可能啟動「只出不進」或「關閉」等管制措施，最快明天就會執行，已停放車輛在河川區內的車主可至台北市停車管理工程處網站登錄車輛資訊，即可收到堤外停車場防汛的簡訊通知。

水利處表示，宣布「只出不進」4小時後，就會開始拖吊堤外滯留車輛，將依車型大小處新台幣1800至4800元罰鍰，另須繳納移置費及保管費，請車主務必留意颱風動態及疏散門管制消息。

凱米颱風

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