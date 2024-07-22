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颱風凱米逼近 部分國家森林遊樂區22日擬先休園

中央社／ 台北22日電

林業署提醒民眾，颱風凱米逼近勿上山，已上山者儘速下山；24日、25日將隨交通部中央氣象署警報暫停開放國家森林遊樂區，且東部與北部受影響顯著場域今天可能預警性休園。

農業部林業及自然保育署發布新聞稿表示，呼籲民眾避免上山，已上山者確保安全下應儘速下山；颱風凱米距台灣遠近及影響時間不確定性仍高，請民眾持續關注颱風動態。

林業署說，氣象署發布相關警報後，所轄國家森林遊樂區、平地森林園區、林業文化園區、自然教育中心、生態教育館與林業鐵路等軌道設施將依情況休園或停駛，尤其受影響顯著東部與北部園區可能22日起休園或停駛，包含位處劇烈天氣警報範圍內的自然步道也將同步暫停開放。

林業署提醒遊客，屆時各自然保護區域進入許可將取消，出發前應先查詢當地氣象及最新開（休）園資訊，相關資訊可查詢林業署全球資訊網、林業署台灣山林悠遊網及林業署阿里山林業鐵路及文化資產管理處網站。

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